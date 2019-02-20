Уточненный перечень контрактов, заключенных ВС ОАЭ в первый день IDEX 2019 и NAVDEX 2019 с зарубежными поставщиками
ЦАМТО, 19 февраля. Как сообщал ЦАМТО, в первый день открывшихся в Абу-Даби 17 февраля выставок IDEX 2019 и NAVDEX 2019 ВС ОАЭ заключили контракты на сумму 4,971 млрд. дирхамов (около 1,3 млрд. долл.). Ниже ЦАМТО публикует уточненный и дополненный перечень контрактов, подписанных с зарубежными поставщиками.
Всего в день открытия мероприятия было подписано 33 соглашения на поставку ПВН и оказание различных услуг в сфере обеспечения обороны и безопасности, включая 18 с национальными компаниями и 15 с зарубежными.
В перечень подписанных в первый день выставки с иностранными поставщиками контрактов вошли:
1. Контракт стоимостью 1,307 млрд. дирхамов с американской компанией Raytheon на покупку зенитных управляемых ракет для комплексов "Пэтриот" ВВС и ПВО ОАЭ.
2. Двухлетний контракт на сумму 45,921 млн. дирхамов с российским акционерным обществом "Высокоточные системы" на проведение обслуживания и закупку запасных частей к ЗРПК "Панцирь-С1" ВВС и ПВО ОАЭ.
3. Контракт стоимостью 146,92 млн. дирхамов с российским акционерным обществом "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова" на закупку ракет "Корнет-Э" (обозначение ЕМ150 в ОАЭ) для СВ ОАЭ.
4. Контракт со швейцарской компанией Rheinmetall на сумму 6,836 млн. дирхамов на техническую поддержку ЗРК "Скайгард" ВВС и ПВО ОАЭ.
5. Контракт на сумму 193,5 млн. дирхамов с французской компанией Nexter Systems на обслуживание танков "Леклерк".
6. Контракт на сумму 86 млн. дирхамов с французской компанией Safran Electronics & Defense на закупку запасных частей и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту перископов танков "Леклерк".
7. Контракт на сумму 6,062 млн. дирхамов с французской компанией Thales Group на замену батарей и продление срока эксплуатации мин.
8. Контракт на сумму 50,320 млн. дирхамов с южнокорейской компанией Hanwha Group на закупку взрывчатых веществ и принадлежностей для проделывания проходов в минных полях для СВ ОАЭ.
9. Контракт на сумму 204,857 млн. дирхамов с иорданской компанией KADDB (King Abdullah II Design and Development Bureau) на поставку ракет и учебных боеприпасов для СВ ОАЭ.
10. Контракт на сумму 1,162 млрд. дирхамов с австралийской компанией EOS Defense на приобретение наземных и корабельных систем, в частности, ДУМВ с 30-мм пушкой для СВ, ВМС и Службы защиты важных объектов инфраструктуры и побережья ОАЭ (CICPA – Critical Infrastructure and Coastal Protection Authority).
11. Контракт на сумму 38,7 млн. дирхамов с немецкой компанией Rheinmetall Electronics GmbH на оказание услуг технической поддержки тактических тренажеров.
12. Контракт на сумму 77,004 млн. дирхамов с американской компанией HESCO на закупку защитных контейнеров для СВ ОАЭ.
13. Контракт на сумму 404,030 млн. дирхамов с американской компанией Lockheed Martin для расширения возможностей радиолокационных систем ВВС ОАЭ.
14. Контракт на сумму 10,284 млн. дирхамов с компанией Paramount Logistic на приобретение четырех ББМ "Мбомбе" для СВ ОАЭ.
15. Контракт на сумму 127,086 млн. дирхамов с индийской компанией Ordnance Factory на закупку боеприпасов (155-мм осколочно-фугасные) и принадлежностей (PRIMER M191-A2) для СВ ОАЭ.
Общая стоимость заключенных с зарубежными поставщиками контрактов составила 3,867 млрд. дирхамов. С компаниями из ОАЭ было подписано 18 контрактов на сумму 1,104 млрд. дирхамов.
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