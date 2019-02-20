Уточненный перечень контрактов, заключенных ВС ОАЭ в первый день IDEX 2019 и NAVDEX 2019 с зарубежными поставщиками

Первый день работы международной оборонной выставки IDEX 2019.

ЦАМТО, 19 февраля. Как сообщал ЦАМТО, в первый день открывшихся в Абу-Даби 17 февраля выставок IDEX 2019 и NAVDEX 2019 ВС ОАЭ заключили контракты на сумму 4,971 млрд. дирхамов (около 1,3 млрд. долл.). Ниже ЦАМТО публикует уточненный и дополненный перечень контрактов, подписанных с зарубежными поставщиками.

Всего в день открытия мероприятия было подписано 33 соглашения на поставку ПВН и оказание различных услуг в сфере обеспечения обороны и безопасности, включая 18 с национальными компаниями и 15 с зарубежными.

В перечень подписанных в первый день выставки с иностранными поставщиками контрактов вошли:

1. Контракт стоимостью 1,307 млрд. дирхамов с американской компанией Raytheon на покупку зенитных управляемых ракет для комплексов "Пэтриот" ВВС и ПВО ОАЭ.

2. Двухлетний контракт на сумму 45,921 млн. дирхамов с российским акционерным обществом "Высокоточные системы" на проведение обслуживания и закупку запасных частей к ЗРПК "Панцирь-С1" ВВС и ПВО ОАЭ.

3. Контракт стоимостью 146,92 млн. дирхамов с российским акционерным обществом "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова" на закупку ракет "Корнет-Э" (обозначение ЕМ150 в ОАЭ) для СВ ОАЭ.

4. Контракт со швейцарской компанией Rheinmetall на сумму 6,836 млн. дирхамов на техническую поддержку ЗРК "Скайгард" ВВС и ПВО ОАЭ.

5. Контракт на сумму 193,5 млн. дирхамов с французской компанией Nexter Systems на обслуживание танков "Леклерк".

6. Контракт на сумму 86 млн. дирхамов с французской компанией Safran Electronics & Defense на закупку запасных частей и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту перископов танков "Леклерк".

7. Контракт на сумму 6,062 млн. дирхамов с французской компанией Thales Group на замену батарей и продление срока эксплуатации мин.

8. Контракт на сумму 50,320 млн. дирхамов с южнокорейской компанией Hanwha Group на закупку взрывчатых веществ и принадлежностей для проделывания проходов в минных полях для СВ ОАЭ.

9. Контракт на сумму 204,857 млн. дирхамов с иорданской компанией KADDB (King Abdullah II Design and Development Bureau) на поставку ракет и учебных боеприпасов для СВ ОАЭ.

10. Контракт на сумму 1,162 млрд. дирхамов с австралийской компанией EOS Defense на приобретение наземных и корабельных систем, в частности, ДУМВ с 30-мм пушкой для СВ, ВМС и Службы защиты важных объектов инфраструктуры и побережья ОАЭ (CICPA – Critical Infrastructure and Coastal Protection Authority).

11. Контракт на сумму 38,7 млн. дирхамов с немецкой компанией Rheinmetall Electronics GmbH на оказание услуг технической поддержки тактических тренажеров.

12. Контракт на сумму 77,004 млн. дирхамов с американской компанией HESCO на закупку защитных контейнеров для СВ ОАЭ.

13. Контракт на сумму 404,030 млн. дирхамов с американской компанией Lockheed Martin для расширения возможностей радиолокационных систем ВВС ОАЭ.

14. Контракт на сумму 10,284 млн. дирхамов с компанией Paramount Logistic на приобретение четырех ББМ "Мбомбе" для СВ ОАЭ.

15. Контракт на сумму 127,086 млн. дирхамов с индийской компанией Ordnance Factory на закупку боеприпасов (155-мм осколочно-фугасные) и принадлежностей (PRIMER M191-A2) для СВ ОАЭ.

Общая стоимость заключенных с зарубежными поставщиками контрактов составила 3,867 млрд. дирхамов. С компаниями из ОАЭ было подписано 18 контрактов на сумму 1,104 млрд. дирхамов.