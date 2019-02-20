Роскосмос запускает проект облета Земли туристами по "гагаринскому" маршруту

Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что это позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть Землю из космоса

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Будущие космические туристы смогут повторить полет Юрия Гагарина, облетев Землю за один виток. Такой проект запускает Роскосмос, сообщил во вторник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Запускаем проект облета Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса", - написал Рогозин в Twitter.

Во вторник в Роскосмосе сообщили ТАСС о подписании с компанией Space Adventures нового контракта на полет двух космических туристов, которые до конца 2021 года отправятся на Международную космическую станцию на одном корабле.

Гагарин стал первым в мире человеком, совершившим космический полет. На корабле "Восток-1" он 12 апреля 1961 года выполнил один виток вокруг Земли. Его полет продолжался 108 минут.