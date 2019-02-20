Туристам предложат облететь Землю по маршруту Гагарина

Космические туристы смогут повторить маршрут космонавта Юрия Гагарина и облететь Землю в один виток. Соответствующий проект запускает "Роскосмос", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Запускаем проект облета Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету желающих увидеть нашу планету из космоса", — написал он в своем Twitter-аккаунте 19 февраля.

Ранее 19 февраля стало известно о заключении контракта между "Роскосмосом" и американской компанией Space Adventures на полет двух туристов к Международной космической станции (МКС), который должен осуществиться до конца 2021 года.

Рогозин отметил, что этот договор стал первым "за более чем 20-летний период отсутствия туристов на борту МКС".

Возможность отправки туристов по маршруту Гагарина в госкорпорации рассматривали еще в январе. Для этих целей в "Роскосмосе" планируют увеличить производство кораблей "Союз".