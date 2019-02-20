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20.02.2019
ТАСС

Патрушев заявил о планах проведения серии совещаний о диверсификации ОПК

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Секретарь Совбеза подчеркнул, что эта работа проводится, в частности, в русле импортозамещения, которое остается одним из приоритетных направлений

ТЮМЕНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев планирует провести серию совещаний по вопросам диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса в различных федеральных округах.

"Планируем рассмотреть в текущем году дополнительные меры по диверсификации производства высокотехнологичной продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в рамках выездных совещаний в ряде федеральных округов", - заявил он на совещании в Тюмени.

Патрушев подчеркнул, что эта работа проводится в том числе в русле импортозамещения, которое остается одним из приоритетных направлений. "От их [задач импортозамещения] эффективного решения зависят экономическая безопасность страны, уровень обороны и способность России проводить независимую внешнюю политику, - отметил он. - Создание в ходе реализации программ импортозамещения инновационной, конкурентоспособной отечественной продукции является этапом для наращивания несырьевого экспорта и выстраивания российских компаний в глобальные производственные цепочки".

Секретарь Совбеза сообщил, что Минэкономразвития и Минпромторг уже проанализировали причины, препятствующие реализации региональных проектов в области импортозамещения, и направили в правительство РФ предложения по повышению эффективности взаимодействия региональных экспертных советов по импортозамещению с отраслевыми федеральными органами исполнительной власти. "Приняты дополнительные меры, направленные на решение проблем финансирования проектов в области импортозамещения, снижение налоговой нагрузки на начальном этапе их реализации", - добавил он.

19.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Россия
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Минпромторг РФ
Минэкономразвития РФ
Персоны
Патрушев Николай
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