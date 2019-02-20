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20.02.2019
ТАСС

Патрушев: кабмин прорабатывает создание на Урале подразделения "Авиалесоохраны"

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Николай Патрушев. Архивное фото
Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Секретарь Совета безопасности РФ высоко оценил работу по предотвращению ЧС в период весенне-летнего половодья на Урале в 2018 году

ТЮМЕНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что правительство прорабатывает возможность создания на Урале подразделения "Авиалесоохраны".

"Правительством России прорабатывается вопрос создания на территории [Уральского федерального] округа подразделения "Авиалесоохраны", - сообщил он на совещании в Тюмени.

Патрушев добавил, что в октябре 2018 года во время Всероссийской штабной тренировки были отработаны задачи инженерной защиты населения, а также проведена инвентаризация защитных систем гражданской обороны. "В текущем году планируется продолжить работу по проверке их готовности", - отметил секретарь Совбеза РФ. По его словам, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям регионов и на курсах гражданской обороны муниципальных образований прошли подготовку более 22 тысяч должностных лиц.

Говоря о борьбе с чрезвычайными ситуациями на Урале, Патрушев высоко оценил работу по предотвращению ЧС в период весенне-летнего половодья прошлого года, а также работу санитарной авиации. "Однако пока еще не все задачи по повышению оперативности информирования населения решены, прежде всего это относится к модернизации региональных автоматизированных систем централизованного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций", - обратил внимание секретарь Совбеза РФ.

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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