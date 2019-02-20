Войти
20.02.2019
Военное обозрение

На выставке в ОАЭ представлена кормовая система для десантных кораблей

466
0
+1

На выставке вооружений IDEX-2019 компании из десятков стран мира представляют не только конечный продукт, но и технологии военного или смежного назначения. Одну из своих технологий представила на выставке в Абу-Даби компания Palfinger Marine (Австрия). Тот случай, когда страна не имеет выхода к морю, зато обладает компанией, входящей в число мировых лидеров в сфере реализации палубных грузоподъёмных решений для различных видов кораблей и судов.

Источник изображения: пресс-служба Palfinger Marine

На выставке в ОАЭ специалисты компании демонстрируют систему скольжения, которая может быть использована для десантных катеров и моторных лодок, входящих в состав маломерного судового крыла десантных кораблей.

Отмечено, что зачастую выход десантной лодки с борта корабля (ровно как и её возвращение обратно) осложнён волнением на море. Волны приводят к повышению риска для экипажа ещё и в связи с тем, что моторную лодку необходимо спустить со специальных крюков или захватить этими же крюками.

Представленная на IDEX-2019 технология Slipway позволяет осуществлять быстрый спуск и подъём лодки на борт за весьма короткое время. При этом система не использует крюков и тросов, что снижает риск для тех, кто в лодке (катере) находится.

Slipway (одна из версий - PQBS) – это скользящая кормовая система с наклонёнными под определённым углом (с учётом ширины лодки) колёсами, обеспечивающими движение маломерного судна. Система, как отмечено, может работать и с морскими беспилотниками, глубоководными аппаратами.

Система управляется только одним оператором.

Источник изображения: пресс-служба Palfinger Marine

Slipway имеет гидравлический привод, угол наклона платформы до 12 градусов. Работа с грузом до 15 тонн.

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
ОАЭ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.03.2017
Залив беспилотников
06.04.2016
Арабские летуны
26.02.2014
ВМС Италии заказали Camcopter S-100
18.09.2013
МАКС-2013: пестрая палитра дронов
09.08.2013
«Интерполитех-2013»: эффективность в развитии
03.07.2013
Австрийские «бриллианты» для Минобороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.02 15:53
  • 5
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 20.02 15:46
  • 1
Авиашоу "Стрижей" и "Русских витязей" пройдет в Астрахани
  • 20.02 15:36
  • 3
Мантуров: истребитель МиГ-35 полностью соответствует требованиям Индии
  • 20.02 15:07
  • 81
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 20.02 15:06
  • 14
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 20.02 14:48
  • 47
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 20.02 14:26
  • 18
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 20.02 14:21
  • 4
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 20.02 14:10
  • 80
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 20.02 13:58
  • 23
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 12:48
  • 22
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 20.02 12:33
  • 3
Иллюзия возможностей: зачем нужен сверхзвуковой пассажирский самолет
  • 20.02 11:12
  • 66
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 20.02 10:31
  • 3
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 20.02 10:26
  • 11
Графитовая бомба навыворот