Оружейный "барон" Персидского залива: как сотрудничают в военной сфере США и ОАЭ

Соединенные Штаты лидируют среди экспортеров вооружений и военной техники для Эмиратов, обучают их личный состав, участвуют в стратегическом планировании, совместных учениях и операциях

В первый день работы международной оборонной выставки IDEX 2019 Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) закупили вооружений на сумму свыше $1,3 млрд. Крупнейшим контрактом стало соглашение на закупку у американской компании Raytheon зенитных управляемых ракет для системы ПРО Patriot общей стоимостью $356,1 млн. Были также заключены контракты и с Россией — на ремонт зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" и поставку к ним запасных частей, а также покупку противотанковых управляемых ракет "Корнет-Э". Общая сумма превысила $50 млн.

Военные возможности ОАЭ и способность проецировать свою военную мощь в регионе в конце второго десятилетия XXI века являются результатом многолетнего сотрудничества с США, ведущими странами Запада и Россией. При этом Соединенные Штаты занимают лидирующую позицию в перечне экспортеров вооружений и военной техники для Эмиратов, не только поставляя продукцию военного назначения (ПВН), но и проводя обучение личного состава вооруженных сил и специалистов ОАЭ, участвуя в стратегическом планировании, организуя совместные учения и операции. Об этом сообщается в отчете Исследовательской службы Конгресса США The United Arab Emirates (UAE): Issues for U.S. Policy Updated, опубликованном в декабре 2018 года.

О сотрудничестве США и ОАЭ

Вооруженные силы ОАЭ невелики — их численность составляет примерно 50 тысяч человек, но они участвовали в нескольких военных операциях под руководством США, включая Сомали (1992 год), Балканы (конец 1990-х годов), Афганистан (с 2003 года), Ливию (2011 год) и Сирию (2014–2015 годы). По мнению ряда экспертов, Эмираты присоединились к операциям под руководством США для притока дальнейших американских инвестиций.

США и ОАЭ подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области обороны для дальнейшего обсуждения совместных стратегических подходов к региональным спорам и конфликтам и для улучшения интеграции возможностей США и Эмиратов. Оно включает в себя разработку плана обороны, который будет способствовать совместному американо-эмиратскому планированию в случае нападения на ОАЭ. Это рамочное соглашение основывается на двустороннем Соглашении о сотрудничестве в области обороны DCA (Defense Cooperation Agreement) от 25 июля 1994 года, текст которого засекречен. DCA сопровождалось отдельным Соглашением о статусе сил SOFA (Status of Forces Agreement), предоставляющим военнослужащим США в ОАЭ определенные юридические иммунитеты, но, как сообщается, в результате нескольких инцидентов ОАЭ аннулировали соглашение SOFA и договорились с Соединенными Штатами об урегулировании юридических инцидентов в каждом конкретном случае. Министр обороны США Джеймс Мэттис и шейх Мухаммед бен Заид 15 мая 2017 года подтвердили, что Соединенные Штаты и ОАЭ заключили новое соглашение DCA на 15-летний период.

Авианосец USS George Washington в порту Джебель-Али Источник изображения: © U.S. Navy/Getty Images

США размещают около 5000 американских военнослужащих на нескольких объектах ОАЭ, включая порт Джебель-Али (между Дубаем и Абу-Даби), авиабазу Аль-Дхафра (около Абу-Даби) и военно-морские объекты в Фуджейре. Порт Джебель-Али, способный принимать авианосцы, является самым востребованным портом для захода кораблей ВМС США. Численность американских сил в ОАЭ в настоящее время значительно превышает контингент в составе 800 американских военнослужащих, находившихся в этой стране до вмешательства США в Ирак в 2003 году. На территории ОАЭ базируются американские боевые самолеты и летательные аппараты других типов.

На авиабазе Аль-Дхафра первоначально размещались только разведывательные самолеты США, такие как U-2, и самолеты-заправщики KC-10, но позднее ОАЭ разрешили разместить на своей территории истребители F-15, F-22 "Раптор", беспилотные летательные аппараты "Глобал Хоук", самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). Необходимо отметить, что авиабаза Аль-Дхафра является единственной зарубежной базой для малозаметных истребителей пятого поколения F-22.

США ведут подготовку вооруженных сил ОАЭ. Около 600–800 военнослужащих Эмиратов ежегодно обучаются в Соединенных Штатах, в основном в рамках программы военных продаж иностранным государствам FMS (Foreign Military Sales), в рамках которой ОАЭ закупают большую часть американского оружия. По всем показателям качество вооруженных сил ОАЭ существенно улучшилось благодаря обучению в США. Американские офицеры говорят, что летчики истребителей ОАЭ, операторы зенитных ракетных комплексов "Хок" и военнослужащие из состава сил специальных операций (ССО) очень опытны и продемонстрировали свою эффективность в недавних боевых операциях, особенно в Ливии и против повстанцев в Йемене.

Авианосец USS George Washington в порту Джебель-Али Источник изображения: © EPA/STEFAN ZAKLIN

С 2000 года в ОАЭ размещается Объединенный центр воздушной войны AWC (Joint Air Warfare Center), где силы ОАЭ и США проводят совместные учения по раннему предупреждению, противовоздушной и противоракетной обороне и материально-техническому обеспечению. С 2009-го военнослужащие ВВС ОАЭ принимают участие в ежегодных учениях "Сокол в пустыне" (Desert Falcon) на авиабазе Неллис в штате Невада.

В более широком контексте Совет по сотрудничеству арабских государств стран Персидского залива (ССАГПЗ) в совместном заявлении, опубликованном после саммита США — ССАГПЗ в Кэмп-Дэвиде в 2015 году, объявил о новом стратегическом партнерстве США и ССАГПЗ, в котором Штаты обязались:

содействовать поставкам оружия в страны Персидского залива;

расширять сотрудничество США и ССАГПЗ в области безопасности на море, кибербезопасности и борьбы с терроризмом;

организовывать дополнительные крупномасштабные совместные военные учения и обучение в США;

помочь реализовать давно обсуждаемую концепцию потенциала противоракетной обороны (ПРО) в масштабах Персидского залива.

Администрация президента Обамы заявила во время саммита США — ССАГПЗ 21 апреля 2016 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), что эти шаги осуществляются и что были согласованы дополнительные меры, включая военные учения США — ССАГПЗ и подготовку США для ССО стран Персидского залива.

Экспорт оружия США и западных стран в ОАЭ

Официальные лица США утверждают, что продажа оружия в ОАЭ повышает безопасность США за счет наращивания военного потенциала ССАГПЗ и улучшения интероперабельности вооруженных сил. Среди основных программ экспорта ПВН в ОАЭ по линии FMS можно выделить следующие.

Истребители F-16

В 2000 году ОАЭ приобрели 80 самолетов, оснащенных усовершенствованными ракетами средней дальности класса "воздух — воздух" AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) и высокоскоростными противорадиолокационными ракетами HARM (High Speed Anti-Radiation Missile), на сумму около $8 млрд. Конгресс не заблокировал эту поставку, хотя некоторые конгрессмены поставили под сомнение необходимость передачи ракет AMRAAM в регион Персидского залива.

Истребитель F-16 Источник изображения: © PETRA via Getty Images

В ноябре 2017-го корпорация Lockheed Martin и ОАЭ договорились о программе модернизации своего парка из 80 истребителей F-16 стоимостью $1,6 млрд. В апреле 2013 года Соединенные Штаты продали ОАЭ дополнительно 30 самолетов F-16 и авиационные средства поражения класса "воздух — поверхность" в связи с продажей аналогичного оружия Израилю и Саудовской Аравии, что, по мнению официальных представителей США, было определенным сигналом для Ирана.

ВВС ОАЭ также имеют около 60 французских боевых самолетов Mirage 2000, и, как сообщается, рассматривают возможность покупки французских самолетов Rafale и F/A-18 корпорации Boeing F/A-18.

Истребители F-35

Официальные лица ОАЭ и источники в промышленности говорят, что страна хочет купить два десятка истребителей F-35 Joint Strike Fighter, утверждая при этом, что обладание самым совершенным американским самолетом повышает интероперабельность с воздушными операциями США.

Истребитель F-35 Joint Strike Fighter Источник изображения: © Scott Barbour/Getty Images

Несмотря на то, что Израиль и ОАЭ имеют ряд схожих направлений региональной политики, официальные лица США заявляют, что Соединенные Штаты не будут продавать самолеты ОАЭ до тех пор, пока Израиль не получит эти самолеты. Поставки в Израиль истребителей F-35 начались в конце 2016 года. Это, очевидно, является попыткой обеспечить соблюдение закона США, который требует сохранения "качественной военной мощи" Израиля QME (Qualitative Military Edge) в регионе. Хотя в ноябре 2017 года сообщалось, что администрация Трампа согласилась рассмотреть просьбу ОАЭ о начале предварительных переговоров о будущих закупках F-35, никакого положительного решения о предоставлении F-35 Эмиратам принято не было.

Управляемые авиабомбы JDAM и другие высокоточные боеприпасы

США продали Эмиратам высокоточные ракеты для истребителей F-16, в том числе 20 усовершенствованных телеметрических ракет ATM-84 SLAM-ER и 5000 бетонобойных авиабомб GBU-39/B. При этом продажа ракет SLAM-ER была первой продажей этого оружия государству Персидского залива.

Управляемые авиабомбы JDAM (Join Direct Attack Munitions) Источник изображения: © U.S. Navy/ Michael W. Pendergrass/Getty Images

В 2008 году Соединенные Штаты продали ОАЭ неуказанное количество комплектов для управляемых авиабомб JDAM (Join Direct Attack Munitions), которые превращают неуправляемые авиабомбы в высокоточные авиасредства поражения, стоимостью около $326 млн. В 2011 году ОАЭ купили дополнительно 4900 комплектов JDAM на сумму около $304 млн. Некоторые эксперты интерпретируют продажу JDAM Эмиратам как сигнал Ирану о том, что боеприпас может быть эффективным против таких защищенных целей, как ядерные объекты Ирана. Несколько раз в 2015 году Соединенные Штаты продавали высокоточные боеприпасы в ОАЭ (например, бомбы GBU-31 и GBU-12) и поставляли их вместе с комплектами JDAM для применения против Исламского государства (запрещено в РФ) и мятежников в Йемене.

Вертолеты Apache

Вертолет AH-64 Apache Источник изображения: © REUTERS/Jo Yong-Hak

Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency) уведомило 4 ноября 2010 года Конгресс о двух потенциальных продажах Эмиратам, включая продажу вертолетов AH-64 Apache стоимостью $5 млрд (30 вертолетов, восстановленных в конфигурации "блок III").

Управляемые ракеты

Баллистическая ракета Scud-B Источник изображения: © EPA/JEON HEON-KYUN

Сообщается, что в ОАЭ имеется небольшое количество баллистических ракет Scud-B, полученных в количестве шести единиц от неамериканских поставщиков. Соединенные Штаты не поставляют ОАЭ и не помогают с технологией баллистических ракет, поскольку эта страна не является приверженцем Режима контроля за ракетными технологиями, хотя представители Эмиратов говорят, что страна рассматривает возможность присоединения к соглашению MTCR (Missile Technology Control Regime).

БЛА

На выставке вооружений IDEX 2013 ОАЭ договорились с США о коммерческой продаже беспилотников Predator X-P на сумму около $200 млн. Эти аппараты не имели авиационных средств поражения и предназначались только для выполнения разведывательных полетов. БЛА были поставлены Эмиратам в 2017 году.

Многоцелевой беспилотный летательный аппарат Predator XP Источник изображения: © AP Photo/Jon Gambrell

Если ОАЭ присоединятся к Режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ), возможно, они смогут приобрести ударные БЛА американского производства типа Guardian, продажа которых странам, не входящим в РКРТ, исключена. Также сообщалось о том, что Эмираты приобрели несколько китайских БЛА.

Высокомобильная РСЗО HIMARS

Оперативно-тактические ракетные комплексы ATACM Источник изображения: © United States Army/Handout via REUTERS

В сентябре 2006 года ОАЭ купили высокомобильные реактивные системы залпового огня и армейские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACM (Army Tactical Missile System) на сумму около $750 млн.

Танки

Танк Leclerc Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Вооруженные силы ОАЭ по-прежнему используют в основном 380 танков Leclerc французского производства.

Противоракетная оборона

Давняя цель США и движущая сила формирования Форума стратегического сотрудничества США — ССАГПЗ, сформированного в марте 2012 года, заключалась в организации скоординированной системы противоракетной обороны в масштабах всего региона Персидского залива. Эта цель приобрела еще большую актуальность в Соединенных Штатах и в Персидском заливе, поскольку ракетные возможности Ирана возросли и Иран поставил ракеты ближнего радиуса действия хуситам (Йемен) и другим союзникам. Как сообщалось, хуситы применяли поставленные Ираном ракеты по целям в ОАЭ и Саудовской Аравии.

В ОАЭ размещается Центр интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны IAMD (Integrated Air and Missile Defense) — учебный центр для расширения сотрудничества в области ПРО в рамках ССАГПЗ и США — ССАГПЗ. В декабре 2007 года было объявлено о продаже в ОАЭ системы ПРО PAC-3 (Patriot Advanced Capability 3), стоимость которой оценивается в $9 млрд.

Противоракетный комплекс ПРО PAC-3 Источник изображения: © REUTERS/Kim Kyung-Hoon

В 2008-м США продали Эмиратам установленный на транспортном средстве ПЗРК Stinger с оценочной стоимостью $737 млн. В 2016 году администрация уведомила Конгресс о потенциальной продаже инфракрасной системы противодействия для защиты больших самолетов, предназначенной для оснащения самолета главы ОАЭ от потенциальных ракетных угроз.

Администрация США уведомила 11 мая 2017 года о потенциальной продаже 60 ракет PAC-3 и 100 усовершенствованных зенитных управляемых ракет (ЗУР) GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical) для ЗРК Patriot на общую сумму около $2 млрд.

ОАЭ были первым государством региона Персидского залива, которое заказало систему региональной ПРО на больших высоах для перехвата целей на конечном участке траектории THAAD (Terminal High Altitude Air Defense System), осуществив первую в истории покупку этой сложной системы ПРО, ориентировочная стоимость которой составила около $7 млрд. Поставка и обучение личного состава для эксплуатации системы THAAD в ОАЭ состоялись в конце 2015 года.

США в плюсе?

Несмотря на все попытки сформировать и укрепить местный оборонно-промышленный потенциал, регион Персидского залива по-прежнему зависит от импорта ПВН и ее модернизации. США продолжают доминировать на рынке стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), занимая долю 53% от заключенных на военную технику контрактов. Далее следуют Франция (10%), Великобритания (10%) и Канада (9%).

Американские компании сохраняют стратегическую долю оборонного рынка в регионе: Boeing занимает 17%, General Dynamics — 15%, Lokheed Martin — 14%, Raytheon — 9%.

Если рассмотреть разделение поставщиков по странам, то Lokheed Martin, например, сохраняет доминирующее положение на рынке благодаря разнообразному ассортименту продукции — от ракетных систем и истребителя F-16 Fighting Falcon до систем контроля и управления стандарта C2 (Command and Control). В то же время речь не идет о новейшем истребителе пятого поколения F-35 Lightning II, который еще не поставляется операторам в Персидском заливе, но стал коммерчески успешным продуктом компании во многих других регионах и рынках, обеспечивая ей долгосрочные доходы.

Позиции одного из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники General Dynamics в регионе между тем являются неустойчивыми и в значительной степени зависят от приостановленного контракта на поставку в Саудовскую Аравию боевых бронированных машин LAV III с колесной формулой 8х8. Сделка, предусматривающая передачу техники, обучение и сопутствующие услуги, была свернута в связи с противоречиями между странами Запада и Эр-Риядом по вопросам прав человека.

Лёгкая боевая машина пехоты LAV III Источник изображения: © REUTERS/US Army/Handout

Несмотря на доминирование американских поставщиков, западноевропейские производители также сохраняют значительную долю на рынке региона Персидского залива и предпринимают попытки проникновения в те ниши, где до настоящего времени лидировали американцы.

Россия и Китай рассматриваются как потенциальные новые поставщики, подрывающие влияние традиционных игроков на оружейном рынке в Персидском заливе. Китай, в частности, смог выгодно воспользоваться западными ограничениями экспортного контроля, а также отсутствием соответствующих технологий у конкурентов для увеличения своей рыночной доли в регионе. В частности, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты стали одной из основных китайских статей экспорта оборонной продукции в страны Ближнего Востока. США неохотно дают лицензии на продажу этих технологий в регион, а израильские фирмы не намерены поставлять свои системы арабским операторам.

Турция также увеличивает свою долю на региональном рынке, предлагая широкий спектр продукции, в частности, бронетехнику и патрульные катера. По мере развития турецких технологий в Персидский залив поставляются и другие вооружения, например, неуправляемые и управляемые авиационные ракеты и БЛА. Анкара способна оперативно предлагать странам Персидского залива востребованное оборудование по доступным ценам, что делает эту страну значимым игроком на региональном рынке вооружений.

Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), в период 2010–2017 годов Россия также поставила в регион Персидского залива ряд вооружений. В 2014-м Бахрейн заказал противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) "Корнет-ЭМ". В Кувейт было поставлено 103 БМП-3М (в 2010–2011 годах, предположительно, 70 единиц и в 2015-м — 33). К 2013 году завершилась поставка ОАЭ порядка 50 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" и около 1 тысячи зенитных управляемых ракет 9М311.

Противотанковые управляемые ракеты "Корнет-ЭМ" Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Согласно данным SIPRI, в 2017 году Эмираты также заказали крупную партию российских ПТУР стоимостью порядка $709 млн.

ОАЭ и Россия

Несмотря на то, что ОАЭ не выразили обеспокоенности по поводу какого-либо прерывания или ослабления своих оборонных связей с Соединенными Штатами, они тем не менее стремились диверсифицировать свои партнерства в этой области. В 2004 году Эмираты присоединились к Стамбульской инициативе сотрудничества НАТО (Istanbul Cooperation Initiative), направленной на укрепление взаимодействия НАТО со странами Ближнего Востока. ОАЭ имеют статус наблюдателя в НАТО и в 2011-м направили посла в соответствии с пересмотренной политикой альянса этой организации. В начале 2017 года НАТО учредило отделение связи в Абу-Даби под эгидой посольства Дании.

Первый день работы международной оборонной выставки IDEX 2019 Источник изображения: © REUTERS/Christopher Pike

Еще задолго до формирования антиисламской государственной коалиции в ОАЭ размещались силы других стран. В январе 2008-го ОАЭ и Франция подписали соглашение о разрешении французского военного присутствия в ОАЭ. Используемые объекты, которые в совокупности называются "Камп де ла Пэ" или "Мирный лагерь" (Camp De La Paix, Peace Camp), были открыты во время визита президента Франции в мае 2009 года. Они включают участок порта Заед (Zayid Port) для использования ВМС Франции; инфраструктуру на авиабазе Аль-Дхафра, используемую ВВС Франции; казармы в военном лагере Абу-Даби, где находятся около 400 французских военнослужащих.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил ОАЭ в августе 2015 года, и это был первый такой визит с 1981 года. Похоже, что в ходе визита основное внимание уделялось торгово-экономическим вопросам, а не оборонным отношениям, однако был затронут стратегический компонент в свете военно-морских учений Индии со странами ССАГПЗ. Наследный принц Мухаммед бен Заед совершил взаимный визит в Индию в январе 2017 года, в ходе которого две страны подписали Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Тем не менее именно отношения ОАЭ с Россией привлекают сегодня значительное внимание, отчасти потому, что Россия бросает вызов влиянию США на Ближнем Востоке. В феврале 2017 года в сообщениях прессы указывалось, что ОАЭ и Россия могут совместно разработать боевой самолет на базе истребителя МиГ-29. Некоторые эксперты интерпретировали сотрудничество с Россией, которая является партнером, действующим против интересов ОАЭ в Сирии и других частях региона, как признание Эмиратами растущей роли России в регионе.

ОАЭ также могут пытаться вовлечь Россию в сотрудничество в области обороны, чтобы, возможно, попытаться влиять на российскую политику в Сирии или заручиться российским сотрудничеством в урегулировании региональных конфликтов.

Николай Новичков, Дмитрий Федюшко