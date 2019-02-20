Войти
20.02.2019
Известия.ru

"Роскосмос" отправит двух туристов в космос до конца 2021 года

581
0
0
Источник изображения: Фото: Space Adventures

"Роскосмос" и американская Space Adventures заключили контракт на полет двух туристов к Международной космической станции до конца 2021 года, сообщили в российской госкорпорации.

Речь идет о краткосрочном путешествии непрофессиональных космонавтов, которые отправятся на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС". Над созданием аппарата и ракеты-носителя уже работают российские специалисты. Финансирование проекта будет вестись за счет средств туристов, пишет ТАСС.

10 января глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что корпорация рассматривает возможность организации туристических полетов по маршруту советского космонавта Юрия Гагарина. Кроме того, после 2020 года компания планирует увеличить производство кораблей "Союз" для туристических целей.

 

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Space Adventures
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
20.02.2019
Прикрыть провалы: Роскосмос взялся за туристов
27.02.2018
"Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
27.02.2017
Владимир Солнцев: РКК "Энергия" открывает Центр виртуального проектирования
21.05.2014
NASA полетит без России
15.10.2012
Полеты во сне и на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.02 16:18
  • 6
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 20.02 16:16
  • 82
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 20.02 15:46
  • 1
Авиашоу "Стрижей" и "Русских витязей" пройдет в Астрахани
  • 20.02 15:36
  • 3
Мантуров: истребитель МиГ-35 полностью соответствует требованиям Индии
  • 20.02 15:06
  • 14
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 20.02 14:48
  • 47
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 20.02 14:26
  • 18
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 20.02 14:21
  • 4
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 20.02 14:10
  • 80
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 20.02 13:58
  • 23
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 12:48
  • 22
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 20.02 12:33
  • 3
Иллюзия возможностей: зачем нужен сверхзвуковой пассажирский самолет
  • 20.02 11:12
  • 66
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 20.02 10:31
  • 3
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 20.02 10:26
  • 11
Графитовая бомба навыворот