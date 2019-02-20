Восстановлена техническая готовность БПК Северного флота "Североморск"

ЦАМТО, 19 февраля. Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск" 18 февраля вышел в Черное море для проверки качества проведенного межпоходового ремонта на заводе в Севастополе.

Корабль прибыл в главную базу Черноморского флота 10 января после выполнения задач дальнего похода в Индийском океане и Средиземном море. В течение полутора месяцев на БПК "Североморск" проводились работы по восстановлению технической готовности. Его экипаж побывал в краткосрочном отпуске. Отдых личного состава был разделен на две смены с тем расчетом, чтобы часть экипажа постоянно находилась на корабле и обеспечивала ремонт и обслуживание материальной части корабля.

Основной комплекс технических работ на БПК успешно завершен. Главной задачей выхода в море является подтверждение готовности корабля к выполнению задач по предназначению.

Напомним, БПК "Североморск" вышел из главной базы Северного флота в начале июля прошлого года. Он принимал участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а затем выполнял задачи дальнего похода в Средиземном море. С конца сентября по середину декабря североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей.

За время дальнего похода экипаж корабля побывал в портах Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана, Джибути, Карачи и Лимасол. Принял участие в международном российско-пакистанском учении по противопиратской деятельности "Аравийский муссон-2018" в Индийском океане и в межфлотском учении ВМФ России в Средиземном море. Новый год и Рождество моряки также встретили в Средиземном море, сообщает пресс-служба Северного флота.