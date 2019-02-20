Британские ученые испытали титановый гарпун для захвата обломков на орбите

Как сообщил сотрудник компании Airbus Алистайр Уэйман, эксперимент прошел успешно

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Аппаратура для захвата орбитального мусора была успешно испытана в рамках программы RemoveDebris. Как сообщил в понедельник интернет-портал Space.com, с помощью титанового гарпуна размером с карандаш британские ученые смогли осуществить захват небольшой алюминиевой пластины, установленной на штанге, выдвинутой из корпуса спутника. Этот аппарат был размещен на орбите с Международной космической станции в июне 2018 года. В сентябре прошлого года с использованием аппаратуры спутника был проведен эксперимент по захвату орбитального обломка с помощью сети.

Как сообщил в интервью Space.com британский сотрудник компании Airbus Алистайр Уэйман, в ходе эксперимента центр управления полетом передал на борт спутника набор команд, а когда космический аппарат оказался под нужным углом к Солнцу, с тем чтобы процедура запуска гарпуна была ясно видна бортовым камерам, включилась автоматика и гарпун на канате из углепластика был выпущен по цели. В момент касания титановый гарпун выпустил несколько острых шипов, обеспечивших надежный захват. Сила удара была настолько велика, что штанга, на которой крепилась пластина-мишень, лопнула.

"Это было действительно успешное испытание, и оно дает нам уверенность в том, что касается разработки технологии использования гарпунов, - отметил Уэйман. - Мы проводили тщательные испытания на Земле, однако, конечно же, есть параметры, которые не удастся воспроизвести в земных условиях". В частности, он отметил, что условия космоса могли повлиять на прочность каната и на силу удара гарпуна по мишени.

"Однако эксперимент на орбите показал, что мы получили ту точность попадания, на которую рассчитывали, - добавил сотрудник компании. - Мы успешно осуществили захват цели". Аналогичную систему планируется вывести на орбиту в 2020 году и попытаться захватить вышедший из строя спутник дистанционного зондирования Земли Envisat.

Через несколько недель спутник RemoveDebris развернет небольшой парус, предназначенный для торможения в верхних слоях атмосферы и сойдет с орбиты.