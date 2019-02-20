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20.02.2019
Военное обозрение

О завершении марсианской миссии Opportunity: аппарат погубила песчаная буря

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Американское аэрокосмическое агентство (NASA) официально заявило о завершении миссии по исследованию Марса космическим аппаратом Opportunity (MER-B), продолжавшейся 15 лет.

Источник изображения: https://www.facebook.com/mars.rovers

Связь с марсоходом была потеряна ещё летом прошлого года, и всё это время команда инженеров NASA пыталась восстановить связь с ровером, но все попытки оказались безрезультатными. Как пояснили в ведомстве, причиной потери космического аппарата стала сильная песчаная буря, накрывшая почти всю поверхность планеты. Из-за крупнейшего шторма прекратилось питание солнечных панелей, и в результате батарея марсохода полностью разрядилась, что и погубило систему.

За 15 лет научных исследований Красной планеты аппарат Opportunity преодолел более 45 км марсианской поверхности, тем самым, установив рекорд среди всех роботов-исследователей Марса.

Источник изображения: https://www.facebook.com/mars.rovers

Было передано на Землю 217 000 фотографий марсианских пейзажей и 15 круговых панорам в цвете, исследовано несколько десятков образцов пород.

Кроме того, было сделано важное открытие, позволившее ученым высказать предположение о возможном существовании воды на планете. Аппаратом были найдены минералы, которые могли образоваться только в воде. Вероятно, раньше климат на Марсе был более мягким и влажным, и там вполне могли существовать микроорганизмы.

На данный момент исследование Марса продолжает американская автоматическая межпланетная станции Mars InSight, совершившая посадку на поверхность планеты в ноябре 2018 года. Ранее станция Mars InSight смогла записать и отправить на Землю шум ветра на Красной планете.

19.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
Компании
NASA
Проекты
Марс
Робот
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