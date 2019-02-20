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20.02.2019
Военное обозрение

Меркель встревожена позицией Вашингтона по "Северному потоку-2"

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель обеспокоена недовольством Вашингтона по поводу строительства "Северного потока-2" (СП-2), пишет агентство Bloomberg со ссылкой на правительственный источник.

Источник изображения: https://twitter.com/nsp2_rossiya

По словам источника, канцлер опасается жестких действий со стороны Соединенных Штатов. Сейчас американская администрация пытается "вбить клин" в отношения между Германией и другими членами ЕС, в том числе с Бельгией и Францией. Эти страны Вашингтон неустанно пытается настроить против нового газопровода.

Так, недавно вице-президент США Майк Пенс призвал европейские страны "занять твердую позицию" и пока не поздно остановить строительство "Северного потока-2".

Между тем Евросоюз внес поправки в свою Газовую директиву, в соответствии с которыми согласие на выведение проекта из-под ее норм должна будет дать и Еврокомиссия, и комитет представителей всех стран ЕС. Из-за этого процедура обещает стать сложной и длительной, пишет Коммерсантъ.

На практике изменения означают то, что у СП-2 должен быть независимый от "Газпрома" оператор, который может запретить использовать половину мощности газопровода. Однако, согласно поправкам, Берлин может заключить с Москвой соглашение об исключении из этой директивы. Но сначала он должен получить у Еврокомиссии разрешение на ведение переговоров, а затем – на подписание соглашения.

По словам преподавателя Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Юшкова, эти "антимонопольные меры" пытаются применить к газопроводу не для того, чтобы появились новые поставщики, а для того, чтобы загрузить "Северный поток-2" лишь наполовину (вместо 55 млрд. кубов – только 27,5 млрд.).

При этом он считает, что сторонникам газопровода удастся вывести его из директивы. Далеко не факт, что СП-2 будет годами ждать этого разрешения: Германия сможет довольно быстро его пролоббировать, добавил эксперт.

19.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Бельгия
Германия
Россия
США
Франция
Проекты
Евросоюз
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