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20.02.2019
Военное обозрение

БПК "Североморск" закончил технический ремонт в Севастополе

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На судоремонтном заводе в Севастополе закончены работы по восстановлению технической готовности большого противолодочного корабля (БПК) "Североморск" Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.

Источник изображения: http://www.korabli.eu/

В пресс-службе сообщили, что БПК "Североморск" восстановил техническую готовность на судоремонтном заводе в Севастополе и в настоящее время вышел в Черное море для проведения проверки качества проведённого межпоходового ремонта.

Основной комплекс технических работ на корабле успешно завершён. Во время начавшегося выхода в море экипаж и корабль подтвердят готовность к выполнению задач по основному предназначению

- говорится в сообщении.

Большой противолодочный корабль "Североморск" прибыл в Севастополь 10 января этого года после длительного похода и сразу же встал на техническое обслуживание. С главной базы Северного флота Североморска одноименный БПК вышел в начале июля прошлого года. За время своего морского похода он принял участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, выполнял задачи в составе группировки ВМФ РФ в Средиземном море. С сентября по декабрь 2018 года "Североморск" обеспечивал безопасность гражданского судоходства в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей.

"Североморск" (проект 1155) был заложен на заводе "Янтарь" в Калининграде в 1984 году. Спущен на воду в 1985 году. В составе ВМФ СССР с 1988 года.

Основные характеристики: Водоизмещение стандартное 6840 тонн, полное 7570 тонн. Длина 163 метра, ширина 19 метров, осадка 5,2 метра. Скорость полного хода 29,5 узла. Дальность плавания 6882 мили на 14 узлах; 4000 миль на 18 узлах. Автономность 30 суток. Экипаж 293 человека, в том числе 46 офицеров.

19.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
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Страны
Индия
Россия
Проекты
пр. 1155
СФ
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