МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Портфель заказов Рособоронэкспорта в Индии достиг 10 миллиардов долларов, спецэкспортер не планирует останавливаться на этом, сообщает во вторник пресс-служба Рособоронэкспорта.

"Рособоронэкспорт высоко ценит добрые партнерские отношения с индийскими заказчиками. В прошлом году Россия и Индия сделали очередные весьма серьезные шаги навстречу друг другу, подписав рекордные по объему контракты на поставку российской военной техники и ее производство на национальных индийских предприятиях, благодаря чему портфель заказов компании в Индии достиг 10 миллиардов долларов. Мы не собираемся останавливаться на этом и готовы наращивать сотрудничество, в том числе в рамках программы "Make in India", - приводит пресс-служба слова гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева.

Рособоронэкспорт примет участие в авиасалоне AeroIndia 2019, который пройдет с 20 по 24 февраля на военной авиабазе Елаханка в Бангалоре.

Всего Рособоронэкспорт представит более 200 образцов продукции военного назначения российского производства. Будут показаны многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, самолет-заправщик Ил-78МК-90А, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), а также учебно-тренировочный (учебно-боевой) самолет Як-130.

Также спецэкспортер представит легкий многоцелевой вертолет круглосуточного применения Ка-226Т (совместное производство которого скоро начнется в Индии), вертолет радиолокационного дозора Ка-31, корабельный поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС и боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

"Не меньший интерес у иностранных заказчиков в ходе выставки должны вызвать средства противовоздушной обороны: зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Тор-М2Э", "Бук-М2Э" и переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла-С". Кроме того, ожидается особое внимание представителей силовых структур стран региона к решениям по противодействию терроризму, системам охраны особо важных объектов, аэродромов, а также к средствам радиоэлектронной борьбы и борьбы с беспилотными летательными аппаратами российского производства", - отмечают в пресс-службе.