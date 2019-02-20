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20.02.2019
Интерфакс-АВН

Учения войск ПВО стартовали в семи регионах Дальнего Востока

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ЗРК «Тор-М2У»
ЗРК «Тор-М2У».
Источник изображения: http://www.vitalykuzmin.net/

Благовещенск. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Масштабный полевой выход подразделений войск противовоздушной обороны стартовал на девяти крупных полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии, Амурской области, Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, на Сахалине и островах Курильской гряды, сообщает пресс-служба ВВО.

В сообщении отмечается, что в мероприятиях задействованы расчеты различных зенитно-ракетных комплексов ПВО, в частности зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Оса", "Тор-М2У", "БУК-М2", "Стрела-10М", зенитных самоходных установок "Шилка", а также переносной ЗРК "Игла".

"Зенитчики отработают нормативы по совершению маршей, инженерному оборудованию местности, топогеодезической привязке. Им также предстоит обнаружить, сопроводить и опознать быстролетящие малоразмерные цели", - говорится в сообщении.

С середины марта до середины апреля на полигоне "Телемба" в Бурятии подразделения выполнят боевые стрельбы.

Всего к полевому выходу привлекается более 4 тыс. человек, задействовано около 700 единиц боевой и специальной техники.

19.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Продукция
Tор-М2
Бук-М2
Игла ЗРК
Стрела-10
Шилка
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Военные учения
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