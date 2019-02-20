На Камчатке комплексы "Панцирь" и С-400 "уничтожили" цели ракетами

Расчеты комплексов противовоздушной обороны С-400 и "Панцирь" на Камчатке выполнили электронные пуски ракет и практическую стрельбу по условному противнику.

В рамках этапа конкурса "Ключи от неба" военнослужащие зенитного ракетного полка на полигоне Радыгино также отрабатывают нормативы по совершению марша, быстро заряжают пусковые установки, разворачивают многоосные боевые машины и управляют ими в ограниченных пространствах.

- Стоит отметить, что соревнования проходят при низкой температуре и высоком снежном покрове, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Всего в конкурсе участвуют более ста военнослужащих и около 40 единиц техники.

Лучшие расчеты отправятся на соревнования в Калининград, а затем станут участниками международного этапа конкурса "Ключи от Неба" в рамках Армейских международных игр.

Юлия Гарднер