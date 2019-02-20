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20.02.2019
Российская газета

На Камчатке комплексы "Панцирь" и С-400 "уничтожили" цели ракетами

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ЗРПК "Панцирь"
ЗРПК "Панцирь".
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Расчеты комплексов противовоздушной обороны С-400 и "Панцирь" на Камчатке выполнили электронные пуски ракет и практическую стрельбу по условному противнику.

В рамках этапа конкурса "Ключи от неба" военнослужащие зенитного ракетного полка на полигоне Радыгино также отрабатывают нормативы по совершению марша, быстро заряжают пусковые установки, разворачивают многоосные боевые машины и управляют ими в ограниченных пространствах.

- Стоит отметить, что соревнования проходят при низкой температуре и высоком снежном покрове, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Всего в конкурсе участвуют более ста военнослужащих и около 40 единиц техники.

Лучшие расчеты отправятся на соревнования в Калининград, а затем станут участниками международного этапа конкурса "Ключи от Неба" в рамках Армейских международных игр.


Юлия Гарднер

19.02.2019
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Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
АРМИ-20XX
ТОФ
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