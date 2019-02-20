Австралийско-эстонский боевой наземный беспилотник представлен на IDEX-2019

Выставка вооружений и военной техники IDEX 2019 в Абу-Даби в полном разгаре. Сотни производителей из разных стран мира спешат не просто представить свою продукцию, но и сделать всё для подписания выгодных контрактов на её приобретение теми или иными заказчиками. Некоторые компании выступают в кооперации. И таких коопераций на выставке IDEX 2019 представлено немало.

Источник изображения: пресс-служба EOS

Одна из них – сотрудничество компаний EOS (офисы в Австралии, США, Германии и др.) с Milrem Robotics (главный офис в Таллине). Electro Optic Systems и Milrem Robotics представили на выставке наземную беспилотную боевую систему RWS-THeMIS, оснащённую 30-мм пушкой.

Транспортным средством является единая платформа THeMIS, боевой модуль на которой оснащён не только 30-мм пушкой ATK M230 LF, но также пулемётом 7,62 мм – GPMG (L7A2 – L7An). Производитель сообщает о том, что с платформой может интегрироваться и пусковая ракетная установка (ПТРК).

Из презентации комплекса на IDEX 2019:

Этот беспилотный автомобиль с дистанционным управлением увеличивает огневую мощь сухопутных войск; ситуационную осведомленность благодаря современным датчикам; увеличивает дистанцию противостояния. Он особенно эффективен против легкобронированных машин. Его можно использовать для патрулирования местности.

Отмечено, что система контролируется оператором.

По словам гендиректора эстонской Milrem Robotics Кулдара Вяэрси, THeMIS имеет отличные показатели по сочетаемости вооружений, по динамике и управляемости.

Вяэрси:

Беспилотный комплекс может использовать и против живой силы противника. Он способен действовать как роботизированная боевая единица. Комплекс компактен и может быть легко развёрнут из походного положения в боевое.