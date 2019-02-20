Войти
20.02.2019
Военное обозрение

Австралийско-эстонский боевой наземный беспилотник представлен на IDEX-2019

458
0
0

Выставка вооружений и военной техники IDEX 2019 в Абу-Даби в полном разгаре. Сотни производителей из разных стран мира спешат не просто представить свою продукцию, но и сделать всё для подписания выгодных контрактов на её приобретение теми или иными заказчиками. Некоторые компании выступают в кооперации. И таких коопераций на выставке IDEX 2019 представлено немало.

Источник изображения: пресс-служба EOS

Одна из них – сотрудничество компаний EOS (офисы в Австралии, США, Германии и др.) с Milrem Robotics (главный офис в Таллине). Electro Optic Systems и Milrem Robotics представили на выставке наземную беспилотную боевую систему RWS-THeMIS, оснащённую 30-мм пушкой.

Транспортным средством является единая платформа THeMIS, боевой модуль на которой оснащён не только 30-мм пушкой ATK M230 LF, но также пулемётом 7,62 мм – GPMG (L7A2 – L7An). Производитель сообщает о том, что с платформой может интегрироваться и пусковая ракетная установка (ПТРК).

Из презентации комплекса на IDEX 2019:

Этот беспилотный автомобиль с дистанционным управлением увеличивает огневую мощь сухопутных войск; ситуационную осведомленность благодаря современным датчикам; увеличивает дистанцию противостояния. Он особенно эффективен против легкобронированных машин. Его можно использовать для патрулирования местности.

Отмечено, что система контролируется оператором.

По словам гендиректора эстонской Milrem Robotics Кулдара Вяэрси, THeMIS имеет отличные показатели по сочетаемости вооружений, по динамике и управляемости.

Вяэрси:

Беспилотный комплекс может использовать и против живой силы противника. Он способен действовать как роботизированная боевая единица. Комплекс компактен и может быть легко развёрнут из походного положения в боевое.

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
ОАЭ
США
Эстония
Проекты
БПЛА
Робот
Похожие новости
19.02.2019
Франция и Эстония показали беспилотный противотанковый комплекс
19.11.2018
Бесчеловечная угроза с неба
02.04.2018
Беспилотные боевые системы на UMEX 2018
25.05.2015
Оружие для "холодной войны"
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.02 16:18
  • 6
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 20.02 16:16
  • 82
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 20.02 15:46
  • 1
Авиашоу "Стрижей" и "Русских витязей" пройдет в Астрахани
  • 20.02 15:36
  • 3
Мантуров: истребитель МиГ-35 полностью соответствует требованиям Индии
  • 20.02 15:06
  • 14
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 20.02 14:48
  • 47
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 20.02 14:26
  • 18
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 20.02 14:21
  • 4
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 20.02 14:10
  • 80
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 20.02 13:58
  • 23
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 12:48
  • 22
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 20.02 12:33
  • 3
Иллюзия возможностей: зачем нужен сверхзвуковой пассажирский самолет
  • 20.02 11:12
  • 66
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 20.02 10:31
  • 3
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 20.02 10:26
  • 11
Графитовая бомба навыворот