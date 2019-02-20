Канада получила два первых бывших австралийских истребителя F/A-18A

16 февраля 2019 года на канадскую авиабазу Колд-Лейк прибыли из Австралии два первых из приобретенных Канадой списываемых из состава австралийских ВВС истребителей Boeing F/A-18A Hornet (австралийские бортовые номера A21-53 и A21-55, планируемые новые канадские бортовые номера 188053 и 188055).

Один из двух первых полученных ВВС Канады истребителей Boeing F/A-18A Hornet из состава ВВС Австралии (австралийский бортовой номер А21-53). Колд-Лейк (Канада), 16.02.2019 (с) министерство национальной обороны Канады

В 2018 году правительство Канады заключило соглашение стоимостью 90 млн канадских долл на приобретение 25 списываемых из состава ВВС Австралии истребителей F/A-18A/В, из которых 18 должны быть после ремонта и доработок введены в состав ВВС Канады для поддержания численности парка аналогичных канадских истребителей CF-18 (CF-188A/B, они же F/A-18A/B), Еще семь бывших австралийских самолетов должны быть использованы на запасные части. Поставки бывших австралийских F/A-18A/В должны осуществляться до конца 2021 года.

Закупка списанных австралийских F/A-18A/В стала необходимой после отказа правительства Канады по политическим и экономическим соображениям после длительных препирательств от закупки американских истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A (несмотря на участие Канады на "третьем уровне" в программе создания этого самолета), что вызвало проблемы с поддержанием парка канадских истребителей CF-18 (F/A-18A/B). ВВС Канады в 1982-1988 годах получили 138 истребителей CF-18 (98 одноместных и 40 двухместных), из которых сейчас остаются в строю только 76 самолетов (20 самолетов были потеряны в летных происшествиях и 41 уже списан по ресурсу или ввиду "каннибализации" на запчасти).

Программа закупки 25 австралийских F/A-18A/В, с учетом стоимости ремнта и доработок 18 вводимых в строй машин, оценивается в 500 млн канадских долл. Вводимые в строй самолеты будут распределены между 3-м и 4-м крыльями ВВС Канады, оснащенными истребителями CF-18. Приобретение старых австралийских самолетов вызвало резкую критику в Канаде.

В настоящее время правительство Канады намерено в 2019 году объявить очередной тендер на закупку 88 новых истребителей на замену парка CF-18, с участием все того же F-35A. Однако поступление на вооружение канадских ВВС новых истребителей по итогам данного тендера ожидается не ранее 2025 года.

ВВС Австралии получили 75 истребителей F/A-18A/В с 1984 по 1990 годы, на конец 2018 года в строю оставалось 69 самолетов, которые с 2019 года начинают планово заменяться истребителями F-35A, что и позволило продать 25 Hornet Канаде. Полное снятие F/A-18A/В с вооружжения ВВС Австралии ожидается к 2025 году.

Полученние ВВС Канады двух первых истребителей Boeing F/A-18A Hornet из состава ВВС Австралии (австралийские бортовые номера A21-53 и A21-55). Колд-Лейк (Канада), 16-17.02.2019 (с) министерство национальной обороны Канады

Планируемые "доработки" бывших австралийских истребителей Boeing F/A/В-18A Hornet для эксплуатации в составе ВВС Канады (с) министерство национальной обороны Канады

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