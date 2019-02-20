Курильские тайны

Переговоры с Японией должны знать границы

Курилы в составе России или Японии? Этот вопрос подспудно звучал в каждом выступлении на "круглом столе" в Международной славянской академии, прошедшем под началом ее президента, председателя Российского общенародного союза, доктора юридических наук Сергея Бабурина. Обсуждалась проблема Курильских островов и территориальной целостности Российской Федерации.

В собрании участвовали дипломаты, ученые, предприниматели, представители общественных организаций, внимательно следящих за российско-японскими переговорами: Общественного комитета по нарушению территориальной целостности и отчуждению территорий России, межрегионального движения "Русские Курилы", Всероссийского комитета по защите Курильских островов. Разговор получился обстоятельным, аргументированным с оглаской конкретных фактов, неизвестных широкой публике.

Открывая дискуссию, Сергей Бабурин подчеркнул: есть убеждение в том, что защиту территориальной целостности страны мы в силах обеспечить, опираясь даже на сегодняшние законы, и требуем от государственной власти строго их соблюдать.

“Переговоры на основе совместной декларации 1956 года – стратегическая ошибка”

Участники дискуссии прежде всего выразили обеспокоенность наглухо закрытыми от народа переговорами о мирном соглашении с Японией. Именно это порождает подозрения в том, что краеугольный камень обсуждений на встречах глав наших государств и дипломатов не перечень принципиальных вопросов во взаимоотношениях двух стран-соседок, а острова Малой Курильской гряды. Собравшиеся высказывали общее опасение, что под предлогом заключения мирного договора идет торг: сколько островов и каким образом передать Токио.

"Только что премьер-министр Японии Синдзо Абэ в парламенте своей страны сделал очень важные заявления. Первое: есть запись его переговоров один на один с президентом России Владимиром Путиным. И эта запись японской стороной засекречена. Мне бы очень хотелось услышать подобные дебаты в российском парламенте, где представители народа поставили бы вопрос: какие есть основания для секретных переговоров?! Существует ли запись у российской стороны? Засекречена ли она и от кого? Мы хотим понимать: есть ли в парламенте представители народа, которые имеют все необходимые допуски секретности для того, чтобы ознакомиться с материалами таких переговоров? – задал тон дискуссии экономист и публицист Юрий Болдырев. – Почему важно именно так ставить этот вопрос? Тот же Синдзо Абэ заявил у себя в парламенте: предметом переговоров являются четыре острова Южно-Курильском гряды. Следовательно, мы ставим вопрос о недопустимости самого факта ведения таких переговоров… Нет никаких отдельных островов, есть суверенная территория Российской Федерации!".

Как считают участники "круглого стола", переговоры на основе совместной декларации 1956 года – стратегическая ошибка. Спустя 62 года после подписания этого документа обстановка в регионе кардинально изменилась – Япония накрепко связана военными обязательствами с США. Более того, прозвучало мнение, что Курильские острова нужны не столько Токио, сколько Вашингтону, который стремится, заполучив эти территории, "вскрыть" Охотское море и вплотную приблизиться к российским берегам. Настораживают и энергичные усилия Японии в возрождении военной мощи. "В СМИ развернулась кампания по поводу того, что наш флот уступает японскому, – подчеркнул профессор-востоковед Анатолий Кошкин. – Вооруженные силы Японии в нарушение конституции согласно западной классификации сейчас занимают седьмое место в мире и по численности, и по оснащению".

Собравшиеся констатировали: тайная дипломатия вокруг Курил потерпела фиаско и это заставляет обе стороны пересматривать стратегию. В России растет протестное движение против передачи островов. Как заявил сопредседатель Всероссийского комитета защиты территориальной целостности России Сергей Скворцов, наступление будет наращиваться, пришла пора всем вместе твердо сказать: Курилы – русская земля!

Павел Анохин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (769) за 19 февраля 2019 года