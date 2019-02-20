Союз восьми против Ирана

К "арабскому НАТО" готов примкнуть Израиль

Если бы сейчас существовал такой военный блок, первоочередной задачей для него стало бы остановить кровопролитие в этой стране, но только Катар, Оман, Кувейт явно не захотели бы вмешиваться в ситуацию. Об этом на Мюнхенской международной конференции по безопасности заявил ведущий специалист по вопросам безопасности на Ближнем Востоке Международного института стратегических исследований (IISS) Эмиль Хокайем.

Администрация Дональда Трампа уже несколько месяцев готовит почву для формирования нового военного блока – Ближневосточного стратегического альянса (MESA). Он, по задумке Вашингтона, знают журналисты портала Defense News, должен объединить шесть стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ): Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман, Бахрейн, а также Египет и Иорданию. Целью альянса станет "сдерживание иранской агрессии в регионе", а также противодействие терроризму и поддержание стабильности на Ближнем Востоке. Официально о задачах MESA, как ожидается, будет объявлено 12–13 октября в Вашингтоне на саммите стран Персидского залива.

“Администрация Дональда Трампа готовит почву для формирования нового военного блока”

Как заявил в Мюнхене Эмиль Хокайем, участники будущей коалиции декларируют в том числе и активизацию экономического и энергетического взаимодействия. Напомним, однако, что 5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, теперь же, когда Катар пытаются включить в группу стран, с которыми у него не самые лучшие отношения, в фундамент будущей организации изначально закладывается бомба. Кроме того, каждая из монархий региона стремится играть первую скрипку на нефтяном рынке, так что ничего путного из затеи с "арабским НАТО" не выйдет, считают эксперты.

Де-факто тема "арабского НАТО" обсуждалась на прошедшем 13–14 февраля в Варшаве антииранском саммите, однако дальше громких заявлений дело не сдвинулось. Наиболее громким вышел спич премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о готовности его страны к войне с Исламской Республикой, которое к тому же позже в официальных сообщениях пресс-службы главы кабмина было скорректировано.

И призыв вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса объединиться вокруг США в борьбе мало у кого вызвал энтузиазм.

Заметим, что глава МИДа Ирана Джавад Зариф, комментируя прозвучавшие в последние дни и недели речи в адрес его страны (включая сделанные на саммите в Варшаве) и исходящую со стороны будущего "арабского НАТО" угрозу, назвал все это болезненными нападками.

Герман Напольский, корреспондент "ВПК" (Варшава)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (769) за 19 февраля 2019 года