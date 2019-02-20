Спущена на воду первая сингапурская подводная лодка германского проекта 218SG

18 февраля 2019 года в Киле на судостроительном предприятии Kieler Werft (бывшая головная верфь Howaldtswerke-Deutsche Werft - HDW) германского объединения ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) состоялась церемония спуска на воду головной из четырех строящихся там для ВМС Сингапура больших неатомных подводных лодок проекта 218SG, получившей название Invincible. На церемонии присутствовал министр национальной обороны Сингапура Нг Ен Хен. Лодка должна быть передана сингапурскому флоту в 2021 году.

Церемония спуска на воду головной строящейся для ВМС Сингапура большой неатомной подводной лодки Invincible проекта 218SG на судостроительном предприятии Kieler Werft (бывшая головная верфь Howaldtswerke-Deutsche Werft - HDW) германского объединения ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Киль, 18.02.2019 (с) TKMS

Напомним, что министерство национальной обороны Сингапура заключило с германским объединением TKMS контракт на постройку для сингапурского флота двух неатомных подводных лодок специально разработанного под сингапурские требования нового проекта 218SG в декабре 2013 года. В мае 2017 года с TKMS был заключен дополнительный контракт на постройку для ВМС Сингапура еще двух лодок этого типа. Параметры контрактов не сообщались, но неофициальные германские источники оценивали их суммарную стоимость в 3,2 млрд евро.

Постройка двух первых лодок для Сингапура была начата входящей в состав объединения TKMS верфью HDW (ныне Kieler Werft) в Киле в 2014 году, сдача обеих первых лодок сейчас запланирована на 2021 и 2022 годы. Третья и четвертая лодки были начаты там постройкой 12 января 2018 года, их сдача должна быть произведена с 2024 года. На церемонии спуска головной лодки Invincible было объявлено, что три следующие лодки этого типа получат названия Impeccable, Illustrious и Inimitable.

Подводная лодка проекта 218SG является увеличенным вариантом известного германского экспортного проекта неатомной подводной лодки 214. Водоизмещение (как можно понять, надводное) лодки проекта 218SG достигает 2000 тонн, длина составляет 70 м, а ширина - 6,3 м (у лодки проекта 214 - соответственно 1690 тонн, 65 м и 6,3 м). При этом в конструкции лодки проекта 218SG использованы элементы архитектуры другого современного германского проекта 212А - в частности, Х-образные хвостовые рули. Лодка проекта 218SG будет иметь восемь 533-мм торпедных аппаратов и должна быть оснащена той же воздухонезависимой энергетической установкой, что лодка проекта 214 - то есть двумя модулями электрохимических генераторов HDW/Siemens мощностью по 120 КВт каждый. Лодки проекта 218SG также будут оснащены передовой АСБУ совместной разработки германской компании Atlas Elektronik и сингапурской Singapore Technologies Electronics.

Новые лодки проекта 218SG должны заменить в составе 171-й эскадры подводных сил ВМС Сингапура ранее приобретенные в Швеции подводные - две лодки типа Challenger (Sjöormen) шведского проекта A 12 постройки еще конца 1960-х годов (еще две лодки этого типа уже были выведены из состава сингапурского флота в марте 2015 года) и две лодки типа Archer (Västergötland) проекта A 17 постройки 1990-х годов, введенные в строй сингапурского флота в 2011-2012 годах после оснащения в Швеции воздухонезависимыми энергетическими установками на основе двигателей Стирлинга.

Церемония спуска на воду головной строящейся для ВМС Сингапура большой неатомной подводной лодки Invincible проекта 218SG на судостроительном предприятии Kieler Werft (бывшая головная верфь Howaldtswerke-Deutsche Werft - HDW) германского объединения ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). На церемонии присутствовал министр национальной обороны Сингапура Нг Ен Хен. Киль, 18.02.2019 (с) TKMS