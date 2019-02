Трамп намерен использовать на постройку стены на границе с Мексикой средства из военного бюджета США

Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Ashley Roque "Pentagon could pay up to USD6.1 billion for Trump border wall" , президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в рамках объявленного им 15 февраля 2019 года состояния чрезвычайного положения в стране ("State of Emergency") намерен использовать около 6,1 млрд долл из бюджета министерства обороны США на строительство пропагандируемой Трампом защитной стены на границе США с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп во время осмотра им вариантов конструкции защитной стены на границе США с Мекской. Сан-Диего, 13.03.2018 (с) Reuters.

В рамках полномочий в ситуации чрезвычайного положения эти средства планируется перенаправить президентскими указами на строительство стены без санкции Конгресса США за счет перераспределения из "низкоприоритетных программ" министерства обороны, в первую очередь инфрастуктурного строительства. В дальнейшем эти средства должны быть коменсированы в будущем оборонном бюджете 2020 финансового года.

Как известно, Конгресс США согласился выделить в бюджете 2019 фин года на строительство стены на границе с Мексикой (а формально на все пограничные заграждения вообще) лишь 1,375 млрд долл в виде дополнительных ассигнований для министерства национальной безопасности. В то же время стоимость строительства пресловутой стены сейчас оценивается примерно в 8,1 млрд долл.

Как сообщил на брифинге 15 февраля исполняющий обязанности главы администрации президента США Мик Малвани, из примерно 8,1 млрд долл, необходимых для строительства стены, в дополнение к ассигнуемым в законодательном порядке указанным 1.375 млрд долл по линии министерства национальной безопасности, президент Трамп намерен взять еще 3,6 млрд долл из фондов военного строительства министерства обороны США, еще 2,5 млрд долл - из фондов министерства обороны США по борьбе с наркотиками, и еще 600 млн долл - из антинаркотических программ министерства финансов США.

Журнал отмечает, что идея Трампа о перераспределении на стену средств из оборонного бюджета может вызвать ряд юридических проблем, и уже привела в негодование как демократов, так и ряд республиканцев