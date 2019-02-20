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20.02.2019
ТАСС

Железнодорожный состав "Сирийский перелом" встретят в восьми городах юга России

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Война в Сирии
Сирийцы с иранскими, российскими и сирийскими флагами протестуют против воздушных ударов США и их союзников по Дамаску.
Источник изображения: REUTERS/ Omar Sanadik

На платформе одного из вагонов выступит ансамбль Черноморского флота

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Железнодорожный состав "Сирийский перелом" с передвижной выставкой трофейной техники и вооружения, доставленной из районов боевых действий в Сирии, совершит остановки в восьми городах на территории Южного военного округа (ЮВО), начиная с 27 февраля. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ЮВО.

"С 27 февраля по 6 марта железнодорожный состав с сирийскими трофеями совершит остановки в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Керчи, Севастополе, Новороссийске, Кропоткине, Сальске и Волгограде", - говорится в сообщении пресс-службы.

Платформа одного из вагонов станет концертной площадкой для выступления артистов ансамбля Черноморского флота и других армейских творческих коллективов.

Как сообщалось ранее, жители 61 города России смогут посетить выставку трофеев, захваченных у боевиков в Сирии, которая организована в специальном поезде Москва - Владивосток. Планируется, что поезд преодолеет этот маршрут за 75 дней и вернется в Москву накануне главного праздника нашей страны - Дня Победы в Великой Отечественной войне.

19.02.2019
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принадлежат ТАСС
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