"Адские молотилки" - ЗСУ-57-2 активно сражались на Балканах

Источник изображения: Фото: The T-54 & T-55 Research Group

Зенитные самоходные установки ЗСУ-57-2, прозванные за свою огневую мощь "адскими молотилками", поставлялись СССР в больших количествах союзникам по Варшавском договору.

Они долгое время были на вооружении подразделений противоздушной обороны сухопутных войск, пока их не заменили ЗСУ-23-4 "Шилка".

Югославия в эту оборонительную организацию не входила, но партию таких самоходок получила в самом начале 60-х годов. По разным данным, всего было закуплено около сотни таких машин. Наряду с этой техникой в войсках также были чехословацкие 30-мм М-53/59.

К концу 70-х эти ЗСУ начали вытесняться 23-мм "Шилками" и 20-мм колесными BOV-3.

К началу гражданской большая часть ЗСУ-57-2 была заскладирована. Но, когда началось вооруженное противостояние, технику вернули в войска.

Как правило, "адские молотилки" задействовались как машины огневой поддержки и работали по наземным целям. Поскольку еще до войны было известно о недостаточно надежной бронезащите, в войсковых условиях на них навешивали ящики с песком, проводили частичное бронирование открытой крыши.

Сербские источники отмечали, что очереди из 57-мм орудий, кроме непосредственного ущерба, наносили большое психологическое воздействие на противника.

Последним конфликтом, где участвовали югославские ЗСУ-57-7, стали боевые действия в Косово. Известно, по крайней мере, о потере одной такой машины.

Сообщалось, что в начале XXI века на территории Сербии оставалось около полусотни таких самоходок, в настоящее время они уже сняты с вооружения.

Дмитрий Лемешко