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20.02.2019
Известия.ru

СМИ узнали об изменении указа о создании сверхтяжелой ракеты

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ

Указ о создании новой российской сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полета на Луну, скорректируют под новые задачи. Сообщает 19 февраля "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, в документе уточнят кооперацию разработчиков, которая будет задействована в реализации проекта. Так, раньше генконструктором называлась РКК "Энергия", теперь планируется головную роль предоставить РКЦ "Прогресс".

Кроме того, указ дополнят подробностями проекта по исследованию и освоению Луны.

Также отмечается, что параллельно с разработкой федеральной целевой программы по сверхтяжелой ракете на стадии согласования находятся еще три документа, связанных с ней.

"Речь идет об основах госполитики в области космической деятельности, федеральной космической программе и указе о создании ракеты. Изменения в эти документы ориентировочно будут внесены в правительство до 20 марта", — рассказал источник.

19 января глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о готовности госкорпорации к созданию новой сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" для полета на Луну.

Предположительно ракета будет готова к 2028 году. Ее основное назначение — обеспечение полетов в дальний космос, в частности к Луне и Марсу.

 

19.02.2019
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Марс
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