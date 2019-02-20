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20.02.2019
ТАСС

Глава NASA обозначил срок пилотируемой экспедиции на Марс

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Директор NASA Джим Брайденстайн
Директор NASA Джим Брайденстайн.
Источник изображения: © EPA-EFE/ABIR SULTAN

Миссия может состояться в середине 2030-х годов, отметил Джим Брайденстайн

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Пилотируемая экспедиция на Марс может состояться в середине 2030-х годов, однако до этого предстоит опробовать необходимые для такого полета технологии на полетах к Луне. Об этом заявил в понедельник директор Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн в интервью телекомпании MSNBC.

"Мы ориентируемся на середину 2030-х годов, - отметил он, отвечая на вопрос о возможных сроках марсианской экспедиции. - Нам предстоит еще очень многое сделать, поскольку сначала, в соответствии с президентской директивой, мы обеспечим устойчивое присутствие на Луне. Мы не собираемся лишь установить там флаг и оставить отпечатки ботинок скафандров, а потом оставить этот проект на полвека. Мы будем привлекать к этой программе международных партнеров и коммерческих партнеров, мы отправимся туда, взяв с собой роботов и луноходы".

"В конечном счете мы добьемся снижения риска космических полетов, проведем проверку надежности техники и насколько возможно разработаем технологии для многократного использования техники на Марсе, - продолжал он. - Полет до Луны длится трое суток, а Земля и Марс оказываются в выгодном для полета положении каждые 26 месяцев. Таким образом, речь идет о двухлетнем пребывании на поверхности Марса".

По словам директора NASA исследования с помощью аппаратуры марсоходов Curiosity и Opportunity, а также станции Mars InSight дали новые данные об истории и геологическом строении Марса.

"Мы узнали, что у Марса есть магнитосфера, которая обеспечивает защиту от космической радиации, что в далеком прошлом там была плотная атмосфера и океан, занимавший фактически две трети поверхности северного полушария, иными словами, существовали условия, пригодные для жизни, - отметил он. - Результаты последних исследований указывают на то, что на поверхности Марса имеются сложные органические соединения. Это не значит, что там есть жизнь, однако там имеются компоненты для жизни".

К 2020 году NASA планирует доставить на поверхность Марса еще один аппарат для сбора информации, на основании которой ученые оценят вероятность существования жизни на Марсе в далеком прошлом, а также возможность обитания человека на этой планете в будущем.

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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