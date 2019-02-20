ЕС будет помогать Сирии только после начала "подлинного политического перехода"
23 страны ЕС подписали соглашение о военном сотрудничестве в рамках PESCO.
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Брюссель. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел стран Европейского союза вновь заявили, что ЕС "будет готов оказать помощь в восстановлении Сирии только в случае уверенности в том, что в стране происходит всеобъемлющий, подлинный процесс политического перехода, включающий разные политические силы".
Это условие подтвердил в понедельник в своем коммюнике Совет ЕС по иностранным делам.
Предстоящая 12-14 марта третья брюссельская конференция по Сирии, отметил он, будет иметь "ключевое значение для дальнейшей мобилизации усилий международного сообщества по оказанию гуманитарной помощи, стабилизации жизни сирийского народа и принимающих (сирийских беженцев) сообществ".
19.02.2019
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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