Medya Gnl (Турция): обратный отсчет до "Триумфа"

Зенитные ракетные комплексы C-400 во время тренировки парада Победы на военном аэродроме в Ростове-на-Дону.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские ракеты С-400 «Триумф», которые вызывают напряженность между США и Турцией, будут поставлены Турции в июле этого года. Эрдоган в беседе с журналистами в самолете на обратном пути из Сочи отметил: «Мы продолжаем работу, исходя из обещания поставок С-400 в июле». «Медья гюнлюю» решила вновь напомнить читателям перипетии этой сделки.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские ракеты С-400 "Триумф", которые вызывают напряженность между США и Турцией, будут поставлены Турции в июле этого года. Эрдоган в беседе с журналистами в самолете на обратном пути из Сочи отметил: "Мы продолжаем работу, исходя из обещания поставок С-400 в июле".

Каковы технические характеристики системы С-400?

С-400, считающиеся одними из лучших ныне используемых в мире средств противовоздушной обороны, представляют собой четвертое поколение систем, которые Россия начала проектировать во времена холодной войны.

С-400 стали разрабатываться в 1993 году. Но в связи с сокращением бюджетных ассигнований на оборонную промышленность особенно в период после холодной войны, завершение создания системы заняло достаточно продолжительное время, и ее удалось разработать не как новую технологию, а только как продолжение старой системы.

70-80% технических решений, используемых в нынешней системе, было позаимствовано у предыдущей модели - С-300. Среди них - контейнеры для хранения ракет, пусковые установки, радары.

В конце 1999 года начались испытания системы, в 2007 году она была принята на вооружение. Наряду со всеми видами пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов система может уничтожать как крылатые, так и баллистические ракеты. Границы зоны прикрытия по дальности составляют 400 километров, по высоте - 30 километров. Кроме того, система может обстреливать одновременно 80 целей, наводя на каждую по две ракеты.

Система способна уничтожать баллистические ракеты средней дальности, запускаемые с расстояния до 3,5 тысячи километров. Ракеты для системы весят по 1,8 тонны, имеют восемь метров в длину и около 50 сантиметров в диаметре. Кроме того, они могут нести боеголовку порядка 145 килограммов.

Как работает система?

- Радар дальнего обнаружения отслеживает воздушные объекты и отправляет поступающую информацию на командный пункт, где происходит оценка потенциальных целей.

- После определения типа цели командный пункт принимает решение о запуске соответствующих ракет.

- Данные, связанные с пуском ракет, в зависимости от типа цели отправляются на наиболее подходящую пусковую установку, и отсюда происходит запуск ракет "земля - воздух".

- Радар наведения помогает ракете достичь цели.

Где используется система С-400?

Впервые система С-400 была принята на вооружение в 2007 году для защиты столицы Москвы. Но в дальнейшем, прежде всего параллельно с внешней политикой, проводимой Россией, система размещалась и в некоторых критически важных точках.

Прежде всего близ российской авиабазы на территории Сирии. В 2015 году Россия с целью защиты военно-морских и военно-воздушных сил, как своих, так и принадлежащих сирийскому правительству, разместила С-400 в Сирии.

В дальнейшем московское руководство дислоцировало систему противоракетной обороны и ракеты "Искандер" в Калининградской области, которая находится на берегу Балтийского моря и не соединена с основной материковой частью России. США раскритиковали это решение, назвав его "шагом в направлении дестабилизации Европы". Кроме того, российские комплексы С-400 развернуты и в Крыму.

В последнее время Россия также начала заключать соглашения с разными странами о продаже этой системы противоракетной обороны. В 2015 году было подписано соглашение о поставке шести дивизионов Китаю, в 2016 году - о продаже пяти комплектов Индии на сумму шесть миллиардов долларов. Один дивизион состоит из восьми пусковых установок.

Основные сведения о ракетной системе С-400 "Триумф"

Производитель: оружейная компания "Алмаз - Антей".

Места дислокации: Москва, Сирия, Калининградская область, Крым.

Начало эксплуатации: 2007.

Границы зоны прикрытия по дальности: 400 километров.

Скорость цели: 4,8 километра в секунду.

Максимальная высота цели: 30 километров.

Количество одновременно отслеживаемых целей: 80.

Типы целей: самолеты, крылатые ракеты, ракеты средней дальности, БПЛА и другие системы воздушного слежения.

Почему Турция хочет купить систему С-400?

Турция давно желает создать свою систему противовоздушной обороны. И для этого она уже предпринимала различные шаги.

Сначала в 2015 году Турция объявила тендер на закупку системы противоракетной обороны большой дальности. Тендер выиграла китайская компания с предложением на сумму 3,4 миллиарда долларов, и компания в то же время согласилась на передачу технологий Турции. Но в дальнейшем результаты этого тендера, против которых выступили США и НАТО, были аннулированы. Вслед за отменой тендера Турция начала вести переговоры по системам противоракетной обороны с другими странами.

В апреле 2017 года бывший министр обороны Фикри Ышык (Fikri Ik) заявил, что Турции "срочно" необходима система противовоздушной обороны и как член НАТО она пыталась удовлетворить эту потребность прежде всего внутри альянса, но так как это было невозможно, начался поиск других вариантов. Ышык также отметил, что страны - члены НАТО "не представили привлекательного с финансовой точки зрения предложения".

Кроме того, у Турции есть планы по разработке своей системы противоракетной обороны.

Что известно о подробностях соглашения Турции и России?

Российская компания оборонно-промышленного комплекса "Ростех" заявила, что стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов. Бывший министр обороны Нуреттин Джаникли (Nurettin Canikli) отмечал, что у России будет приобретено два комплекта, то есть четыре дивизиона. А Секретариат оборонной промышленности сообщал, что первую поставку планируется осуществить в первом квартале 2020 года.

Система, которую Турция намерена приобрести, несовместима со средствами НАТО. Кроме того, НАТО применяет в отношении Турции некоторые ограничения в оборонной сфере. В числе этих ограничений - требование не размещать такого рода ракетные системы вблизи границ Армении и Греции. Со стороны России такие ограничения для Турции не ожидаются.

Почему НАТО и США негативно реагируют на это соглашение?

В настоящее время ни один член НАТО не обладает ракетной системой С-400. Турция в случае развертывания этой системы станет первым таким членом. Вместе с тем у Греции есть ракеты предыдущей версии опять же российского производства - С-300. Греция приобрела эти ракеты у Южного Кипра, который не является членом НАТО.

США и другие члены НАТО выступают против соглашения Турции и России по С-400 с двух точек зрения. Прежде всего с военной точки зрения. Звучат предупреждения о том, что эта система не будет совместима со средствами НАТО и на практике это будет сопровождаться некоторыми трудностями.

Эксперты отмечают, что у НАТО существует интегрированная система противовоздушной обороны, и покупка Турцией С-400 может сопровождаться многими техническими проблемами, связанными с дополительными затратами, качеством, передачей технологий. Кроме того, существует беспокойство о том, что в руки России попадут некоторые технические детали, касающиеся систем НАТО, а в руки НАТО - некоторые сведения о системах противовоздушной обороны России.

Второй же причиной этих возражений являются политические соображения. Отмечается, что, в случае если такая покупка состоится, это может быть истолковано как шаг Турции в направлении пересмотра ее отношений с НАТО.

В заявлении министерства обороны США в августе прошлого года отмечалось, что это соглашение "вызывает беспокойство" и ожидается, что союзники по НАТО будут вкладываться в вещи, которые вносят вклад в альянс.

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