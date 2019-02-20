В приоритете "Паритет"

Россия и Белоруссия подвели итоги военно-технического сотрудничества

Военная доктрина Союзного государства, разработанная в 2018 году, прошла стадию согласования и близка к тому, чтобы быть представленной на утверждение руководству России и Белоруссии. Этот и несколько других документов такого уровня будут определять совместную стратегию по ключевым направлениям, заявил в Минске заместитель госсекретаря СГ Алексей Кубрин.

Отвечая на вопрос "Военно-промышленного курьера" о том, чем данный документ будет отличаться от ранее действовавшего, Алексей Кубрин отметил: "Я бы с удовольствием рассказал вам об этом, но до того момента, пока председатель Высшего госсовета вместе с президентом Российской Федерации не утвердят Военную доктрину, мне бы не хотелось говорить, какие там изменения. Вы отлично понимаете, что есть высшие политические соображения. Давайте подождем, когда два президента подпишут Военную доктрину". Предыдущая редакция этого документа, к слову, была принята еще в 2001 году и с той поры морально устарела.

“Кассовое исполнение бюджета Союзного государства превысило 99 процентов. Подобный результат достигнут впервые за всю историю”

На заседании в белорусской столице также обсуждены с подведением предварительных итогов программы Союзного государства в военно-технической сфере. Анализировалась подготовка проектов новых планов сотрудничества России и Белоруссии в этом направлении. Как сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, в 2018-м реализовывались восемь программ, проведены пять ежегодных мероприятий, относящихся к компетенции Департамента оборонной промышленности и ВТС Постоянного комитета Союзного государства. В центре особого внимания были три: "Развитие и совершенствование единой системы технического прикрытия железных дорог региона", "Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации", "Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства на период 2017–2021 годов". В области оборонной промышленности и защиты информресурсов выполнялись пять научно-технических программ: "Луч", "Автоэлектроника", "Технологии СГ", "СКИФ-Недра" (завершена в 2018-м), "Паритет" (реализуется с середины прошлого года).

Объем средств, выделенных белорусским распорядителем на эти цели в 2018-м, составил более 920 миллионов российских рублей.

С российской стороны – более 1 миллиарда 640 миллионов.

Кассовое исполнение бюджета Союзного государства в целом и по Белоруссии составило в 2018 году более 99 процентов. Подобный результат достигнут впервые за всю историю.

Вместе с тем, по словам госсекретаря, есть направления, где необходимо улучшать работу. Коснувшись общих недостатков при подготовке и согласовании министерствами и ведомствами проектов, в том числе военно-технического свойства, Григорий Рапота отметил, что необходимо ритмично использовать выделяемые на программы средства, сделать все, чтобы не было авралов в конце года.

Важным итогом, по мнению госсекретаря, стали принятие концепции научно-технической программы "Интеграция-СГ" и начало реализации "Паритета". Кроме того, приняты планы совместных мероприятий для обеспечения функционирования региональной группировки войск и противодействия терроризму на 2019 год, ряд других документов.

"Что касается прошлого года, в целом больших проблем нет… Планы, которые были намечены, выполнены. А значит, будем строить новые", – резюмировал Григорий Рапота.

Герман Напольский, корреспондент "ВПК" (Минск)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (769) за 19 февраля 2019 года