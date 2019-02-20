Наступательная аналитика

Противодействие информационной агрессии должно быть государственной программой

15 февраля в Общественной палате РФ состоялся "круглый стол" на тему "Невоенные угрозы национальной безопасности России в военной сфере: сущность, содержание, меры противодействия". Участники, заслушав подготовленные доклады, отметили, что в период с 2014 по 2017 год информационно-пропагандистские машины США, НАТО, стран Западной Европы проиграли развязанные против российской государственности сражения в различных сегментах информационного пространства.

Бесперспективной оказалась и санкционная политика Запада. Информационная работа, которая до последнего времени была одним из видов гибридных действий и являлась арсеналом "мягкой силы", превращается в интегрирующий фактор всех направлений деятельности, без него не могут быть эффективными ни дипломатические демарши, ни управляемый социальный хаос, ни теракты, ни исторические домыслы, ни силовые акции.

США и их союзники по блоку НАТО по-прежнему нацелены на изменение в их пользу государственного строя в России и включение нашей страны в орбиту своей внешней политики. В то же время, понимая бесперспективность открытой военной агрессии против Российской Федерации, на Западе активно ведутся работы по формированию так называемых невоенных угроз, в том числе в военной сфере. Не прекращаются попытки создать технологии, способные без вооруженного вмешательства достичь поставленных целей. Следует признать, что в последние годы Россия заметно отстала в разработке нового поколения средств информационного противоборства. Понимая серьезность сложившейся ситуации, ассоциация "Аналитика" выступила с инициативой стать интегрирующей площадкой, которая могла бы объединить наиболее передовые исследовательские, инжиниринговые, бизнес-компании из секторов высоких информационных и гуманитарных технологий для разработки отечественного варианта Национальной программы обеспечения безопасности России от невоенных угроз. В то же время надо иметь в виду, что подобные программы в таких странах, как Китай, США, Великобритания, Израиль, Индия, имеют государственный характер. Поэтому подготавливаемый проект может быть лишь своеобразной точкой кристаллизации или отправной платформой для обсуждения темы на государственном уровне.

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (769) за 19 февраля 2019 года