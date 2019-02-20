"Крылатая пехота" становится мобильнее

Реформа ВДВ России сделает их глобальной силой

Воздушно-десантным войскам России предстоят серьезные изменения. Масштабная реформа уже началась. Официально ее задача – сделать ВДВ силой, способной ответить адекватно на современные военные вызовы. Фактически они станут российскими глобальными силами быстрого реагирования.

Части и подразделения ВДВ можно будет быстро развернуть в большинстве регионов Земли. Также будет сделана ставка на активное использование вертолетной техники, бронеавтомобилей, беспилотных авиационных комплексов, современных систем связи и автоматизированного управления.

В частности, планируется сформировать собственную бригаду армейской авиации. По штату она будет "легче" аналогичных воинских частей ВКС РФ и отличаться составом вертолетного парка.

Информация о начавшихся изменениях в ВДВ прошла достаточно давно. Официально руководство Минобороны не оглашало план их реформирования. Отдельные заявления делал командующий войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. Между тем уже понятны основные задачи реформы и как они будут реализованы. Попробуем разобраться.

“На учениях "Восток-2018" опробована новая оргштатная структура Воздушно-десантных войск России”

Понятно, что до недавнего времени ВДВ не совсем отвечали реалиям современных войн и вооруженных конфликтов. Их главной задачей оставалась высадка больших парашютных десантов. Под нее затачивалась вся оргштатная структура частей и подразделений, а также система вооружений.

Еще одна проблема ВДВ – ограниченный парк военно-транспортной авиации. Количество самолетов-транспортников с учетом того, что они должны еще решать и другие задачи, позволяет одновременно десантировать чуть более полка.

Опыт учений ОДКБ и операции в Сирии показал необходимость создания в России частей и подразделений, которые можно за быстро развернуть в том числе и в различных регионах, и при необходимости на других континентах. При этом они должны иметь возможность вести полноценные боевые действия.

Организаторы реформы ВДВ постарались учесть все трудности и выявить современные потребности. В результате акцент сделали на создании аэромобильных подразделений, а также максимальную интеграцию вертолетной техники. Для чего это нужно?

Вертолеты обеспечивают высокую оперативную маневренность частей и подразделений ВДВ. Организовать и провести десант в этом случае проще, чем сделать это парашютным способом с самолетов.

Все свое везу с собой

Для аэромобильных подразделений нет необходимости разрабатывать специальную десантируемую технику. Также расчеты показали, что по количеству активных стрелков аэромобильные роты и взводы превосходят классические воздушно-десантные и десантно-штурмовые подразделения.

При переброске на заморские театры военных действий вертолеты позволят десантникам решать широкий круг задач. Также винтокрылые машины увеличат их огневую мощь. Для удобства перевозки и увеличения боевых возможностей "аэромобильников" надо оснащать преимущественно бронеавтомобилями и другими боевыми системами на их базе. Речь идет о машинах семейства "Тайфун-ВДВ". Помимо транспортных бронеавтомобилей, в составе есть машины огневой поддержки (с 30-мм автоматическими пушками), а также самоходные минометы.

Фото: snr24.com

Между тем новые аэромобильные части подходят только для участия в локальных конфликтах. За счет новых систем управления, а также высокой насыщенности противотанковыми средствами и маневренности их можно использовать и в масштабной войне. К примеру, проводить десант в оперативном тылу противника для захвата, уничтожения важного объекта или контроля местности до подхода своих сил.

За ВДВ по-прежнему задача высадки десантов по планам стратегической операции. Поэтому в составе ВДВ останутся и классические части и подразделения, вооруженные десантируемой боевой техникой: БМД-4М и БТР-МДМ.

Пока Минобороны официально не сообщало о планах переформирования частей и соединений ВДВ. Скорее всего на "аэромобильный" штат перейдут недавно переданные в войска отдельные десантно-штурмовых бригады, в каждой будет два-три аэромобильных батальона.

Все начиналось на "Востоке"

Проверкой нового облика ВДВ стали учения "Восток-2018". Активное участие в масштабных маневрах приняли подразделения 31-й гвардейской одшбр. В частности, в ходе двустороннего этапа на полигоне Цугол гвардейцы провели высадку вертолетного десанта в оперативном тылу условного противника и после десантирования разгромили его штаб.

В бою десантники активно использовали квадрациклы, бронеавтомобили "Рысь", а также джипы-пикапы. Высадка проводилась с вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-26. С поставленной задачей десантники справились.

Еще до начала учений командующий ВДВ Андрей Сердюков заявил, что на "Востоке" пройдет проверка новой оргштатной структуры частей и подразделений Воздушно-десантных войск.

Итак, о чем говорил генерал-полковник?

По данным "Военно-промышленного курьера", эксперимент по формированию новой организационно-штатной структуры Воздушно-десантных войск начался еще в 2017 году. И проводился на базе 31-й одшбр. Главная задача – радикально повысить маневренность бригады, в частности, на поле боя. Для этого планировалось использовать вертолетные подразделения.

Поэтому в бригаде сформировали два аэромобильных батальона. По сравнению с обычными ДШБ они получили несколько облегченный штат. Также минометные и противотанковые подразделения оснастили автомобильной техникой – автомобилями "Рысь" и уазовскими пикапами.

Фото: ria.ru

Командованию бригады оперативно подчинили вертолетные эскадрильи, боевую и три транспортные: на вертолетах Ми-8АМТШ и на Ми-26. Подразделения переданы из состава ВКС.

Вертолетчики не просто придавались командованию бригады. На время эксперимента они стали штатными подразделениями 31-й одшбр. Это позволило наладить взаимодействие между личным составом и пилотами, а также научить командование планировать и управлять совместной боевой работой новых аэромобильных батальонов и вертолетных эскадрилий.

Также в состав бригады вошло подразделение беспилотных ЛА, и в распоряжении командования бригады оказалась и новая разведывательная система, предназначенная для создания 3D-моделей местности.

Главный инструмент здесь – несколько БЛА "Орлан-10". После съемки заданного участка дроны передают информацию в режиме реального времени на пункт управления. В результате обработки полученных данных формируется 3D-модель. В том же режиме с помощью автоматизированной системы управления она передается командирам частей и подразделений, артиллеристам и летчикам.

Как официально сообщило Минобороны, на учениях "Восток-2018" была осуществлена высадка тактического десанта в составе аэромобильного батальона 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Для этого привлекалось более 40 вертолетов Ми-8АМТШ, два тяжелых многоцелевых транспортных вертолета Ми-26 и более 10 вертолетов огневой поддержки Ми-24.

На внешней подвеске вертолетов Ми-8 в заданный район были доставлены пикапы. Ми-26 десантировали посадочным способом восемь мотовездеходов, четыре бронеавтомобиля "Рысь", оснащенных ПТУР "Корнет" и крупногабаритными пулеметами "Корд".

Трудности роста

Между тем на маневрах "Восток-2018" выявились и существенные сложности в действиях новых аэромобильных подразделений. Как было сказано, вертолеты 31-й одшбр приданы из состава ВКС, но у армейской авиации своя система подчинения и задачи. На время эксперимента взаимодействие наладить удалось, однако для повседневной боевой подготовки временная схема не подходит.

Поэтому сейчас командование ВДВ предложило создать в составе войск отдельную вертолетную бригаду. Она не будет подчиняться ВКС, а органически войдет в ВДВ. Но штат новой части будет несколько отличаться от бригад армейской авиации ВКС.

В приоритете у вертолетной бригады ВДВ будет высадка десанта. Поэтому в ее состав не войдут эскадрильи боевых Ми-28 и Ка-52, на их место придут подразделения транспортно-боевых Ми-35М. Они смогут не только наносить удары, но и высаживать десанты.

Предположительно в бригаде будет не пять, а четыре эскадрильи. Но если в бригаде армейской авиации один отряд тяжелых транспортных Ми-26, то в вертолетной бригаде ВДВ будет уже целая эскадрилья.

Она будет работать не только в интересах аэромобильных частей. Также пилоты смогут перебрасывать и классические десантно-штурмовые и воздушно-десантные роты и батальоны. Тут особенно пригодятся "летающие коровы" Ми-26 – они смогут перевозить БМД и БТР-Д.

В случае необходимости в бригаде будут формироваться отдельные вертолетные отряды. Они совместно с аэромобильными подразделениями могут быть развернуты в различных регионах. Ми-35М и Ми-8 легко перевозятся военно-транспортными Ил-76. Между тем с более тяжелыми и габаритными "коровами" могут возникнуть проблемы.

В то же время, если речь идет об операциях в формате ОДКБ, дальности вертолетов хватит для того, чтобы осуществлять перелеты в заданные районы без использования ВТА. К примеру, Ми-26 могут служить топливозаправщиками. Эта схема неоднократно отработана на учениях и доказала свою эффективность.

Реформа дает новый вектор развития Воздушно-десантным войскам. Они становятся более современными и отвечающими актуальным военно-политическим задачам. Но эффективность реформы – вопрос времени.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (769) за 19 февраля 2019 года