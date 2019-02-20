Войти
20.02.2019
Известия.ru

Одним Махом: зенитчиков научат сбивать гиперзвуковые цели

514
0
+1
ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник изображения: rg.ru

Расчеты самых современных российских зенитных комплексов С-400 и "Панцирь-С" научат бороться с гиперзвуковым оружием. Это перспективное направление, которое разрабатывается в ряде стран, в том числе России и США. Для имитации оружия будущего созданы интеллектуальные на базе мишени "Фаворит-РМ" с уникальными скоростными характеристиками. 

Расчеты самых современных российских зенитных комплексов С-400 и "Панцирь-С" научат бороться с гиперзвуковым оружием. Это перспективное направление, которое разрабатывается в ряде стран, в том числе России и США. Для имитации оружия будущего созданы интеллектуальные на базе мишени "Фаворит-РМ" с уникальными скоростными характеристиками. 

Как рассказали "Известиям" в Министерстве обороны, в конце декабря прошлого года во время учений с участием зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРП) "Панцирь-С1" впервые были применены ракеты-мишени "Фаворит-РМ", специально доработанные для имитации гиперзвукового оружия. Их использование было признано успешным, и уже в этом году они поступят для тренировок на основные полигоны ПВО.

Комплекс "Фаворит-РМ" состоит из пункта управления и пусковых установок С-300 с четырьмя ракетами. Технические возможности позволяют одновременно запускать до 16 мишеней. Этим достигается плотность и интенсивность налета, что достоверно создает имитацию массовости авиации, крылатых и баллистических ракет.

В мишень превращены дооборудованные ракеты 5В55 зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Боевая часть освобождается от взрывчатки, а на ее место устанавливается дополнительное электронное оборудование, также перепрограммируется блок управления. Особенности модернизированной "гиперзвуковой" ракеты-мишени — это большие скорости и широкий диапазон высоты полета. После доработок мишень способна кратковременно развивать гиперзвуковую скорость свыше 7 тыс. км/ч. Таких показателей сегодня не способны достигнуть самолеты пятого поколения и крылатые ракеты.

В определенных режимах ракета способна в режиме реального времени реагировать на угрозы и уклоняться от атак. После того как ее облучают радарами, срабатывает система, которая выдает данные о типе ЗРС, готовящейся нанести удар. В автоматическом режиме проходит анализ, какие средства поражения могут быть применены. Реагируя на обстановку, ракета совершает противозенитный маневр. На завершающейся стадии полета ракета на несколько километров резко взмывает в небо и падает вниз. Что делает ее сложной целью для средств ПВО.

"Фаворит-РМ" способен имитировать все существующие и перспективные средства воздушного нападения вероятного противника, в том числе баллистические и крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и малозаметные беспилотники, а также гиперскоростные ракеты.

Ракеты-мишени "Фаворит-РМ" позволят выработать ряд тактических приемов и научат расчеты ЗРК бороться с высокоскоростными гиперзвуковыми целями, которые появятся уже в обозримом будущем, рассказал "Известиям" начальник зенитных ракетных войск ВВС России в 2000–2008 годах генерал-лейтенант Александр Горьков.

— Применение в учебных стрельбах интеллектуальных мишеней является шагом вперед в подготовке расчетов современных российских зенитных ракетных систем. Это будет способствовать повышению уровня их мастерства, — рассказал эксперт. 

Новые ракеты являются сложными мишенями, поскольку их возможно запускать в высоком темпе, создавая плотный налет, они имитируют различные типы целей. Чтобы усложнить задачу для расчетов, на борт каждой ракеты вводится программа индивидуального полета. На протяжении всей дистанции ракета-мишень находится под контролем, оператор имеет возможность выдавать радиокоманду для корректировки траектории и маневра, что вносит сложности для работы командных пунктов, боевых расчетов и огневых средств. Противостояние новым ракетам научит расчеты зенитных комплексов действовать в сложной, динамично меняющейся обстановке, резюмировал Александр Горьков.

19.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-300П
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Боев Сергей
Проекты
БПЛА
Военные учения
ГЗЛА
Похожие новости
02.11.2017
Небесный "зонтик": как охраняется небо Москвы
17.07.2017
Даже муха не пролетит
29.05.2017
Юрий Борисов: "Оружие, надёжное и современное"
23.09.2013
Дамаск получил противоядие от "Томагавков"
24.09.2012
Тяжело сражаться на два фронта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.02 16:18
  • 6
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 20.02 16:16
  • 82
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 20.02 15:46
  • 1
Авиашоу "Стрижей" и "Русских витязей" пройдет в Астрахани
  • 20.02 15:36
  • 3
Мантуров: истребитель МиГ-35 полностью соответствует требованиям Индии
  • 20.02 15:06
  • 14
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 20.02 14:48
  • 47
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 20.02 14:26
  • 18
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 20.02 14:21
  • 4
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 20.02 14:10
  • 80
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 20.02 13:58
  • 23
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 12:48
  • 22
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 20.02 12:33
  • 3
Иллюзия возможностей: зачем нужен сверхзвуковой пассажирский самолет
  • 20.02 11:12
  • 66
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 20.02 10:31
  • 3
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 20.02 10:26
  • 11
Графитовая бомба навыворот