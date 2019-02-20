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20.02.2019
Известия.ru

Когда спутник подавлен: флот получит наземную ГЛОНАСС

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ВМС РФ
ВМС РФ.
Источник изображения: Минобороны РФ

Для ВМФ создана высокоточная радионавигационная система (РНС) нового поколения "Спрут-Н1". Она позволит определить географическое положение объекта, его скорость и высоту с точностью, значительно превышающей данные ГЛОНАСС или GPS. За определение координат отвечают наземные базовые станции РНС, которые передают зашифрованный сигнал кораблям и самолетам. Главное преимущество новой системы перед спутниковой навигацией в том, что сигнал высокотехнологичной РНС невозможно заглушить.

Для ВМФ создана высокоточная радионавигационная система (РНС) нового поколения "Спрут-Н1". Она позволит определить географическое положение объекта, его скорость и высоту с точностью, значительно превышающей данные ГЛОНАСС или GPS. За определение координат отвечают наземные базовые станции РНС, которые передают зашифрованный сигнал кораблям и самолетам. Главное преимущество новой системы перед спутниковой навигацией в том, что сигнал высокотехнологичной РНС невозможно заглушить.

В этом году оборудование для системы навигации "Спрут-Н1" поступит в опытную эксплуатацию на корабли одного из военно-морских флотов, рассказали "Известиям" в Минобороны. На первом этапе действие РНС будет распространяться на территории России и прибрежных вод. Будут развернуты две наземные станции.

В настоящее время "Спрут-Н1" — единственная отечественная широкополосная РНС со станциями наземного базирования, превосходящая по своим точностным характеристикам зарубежные аналоги. Комплекс состоит из ряда наземных станций слежения и передачи команд на борт корабля или самолета, приемника и вычислительного центра. Известно, что система обладает отличными функциональными возможностями по скорости передачи данных и защищенности сигнала — точные технические параметры новой системы держатся в секрете. По данным "Известий", строительство двух передающих станций обойдется ВМФ в 190 млн рублей.

Система навигации "Спрут-Н1" будет синхронизирована с ГЛОНАСС и станет ее наземным дублером. Информационная радиосистема будет давать пользователям поправки, позволяющие повысить точность определения координат. Такая интеграция будет способствовать улучшению отечественной глобальной навигационной спутниковой системы. Внедрение РНС "Спрут-Н1" позволит повысить качество навигационного обеспечения кораблей ВМФ, самолетов и вертолетов ВКС. В будущем этой системой смогут воспользоваться и гражданские потребители.

Интеграция навигационных систем наземного и космического базирования позволит создать на территории России единую защищенную систему координатного обеспечения. Поэтому главной целью разработчиков системы было создание полного "иммунитета" по отношению к помехам различного происхождения. Для этого были проведены исследования и разработаны новые алгоритмы и технические решения приема сигнала.

Альтернативные каналы поддержки необходимы военным потому, что, как выяснилось, современные спутниковые системы навигации уязвимы перед средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В то же время наземная РНС "Спрут-Н1" продолжит автономную работу, даже если противник сможет заглушить сигнал спутника в том или ином районе. По задумке широкополосные станции РНС должны стать безальтернативным средством навигационного обеспечения кораблей и судов при активном применении противником средств РЭБ.

Современный боевой корабль остро нуждается в системе навигации, которую невозможно заглушить, рассказал "Известиям" бывший командир подводной лодки Тихоокеанского флота капитан 1 ранга Сергей Баталин.

— Знать свое точное месторасположение в режиме реального времени очень важно — это позволяет своевременно выходить на атакующий курс или уклоняться от ударов противника, — считает эксперт. — Существует масса способов определить свое местоположение, но самый точный и быстрый — это специальные навигационные комплексы, которые в автоматическом режиме ведут прокладку маршрута. Важно и то, что на навигационные данные замыкаются многие системы управления кораблем, в том числе наведение высокоточного вооружения.

Российские вооруженные силы сейчас активно укрепляют границы. Так, в этом году в Арктике развернется мобильный радиолокационный комплекс (РЛК) "Резонанс-Н" с элементами искусственного интеллекта. Современный радар способен обнаруживать крылатые ракеты и беспилотники на расстоянии в тысячу километров. Такие технологии особенно важны для арктического региона, откуда вероятный противник может наносить удары по районам Урала, Сибири и Центральной России.

19.02.2019
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