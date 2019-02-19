Пилотируемый запуск "Союза" к МКС застрахуют на 4,156 млрд рублей
Начальная цена контракта установлена на уровне 269,3 млн рублей
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Центр эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры" (ФГУП "ЦЭНКИ") объявил конкурс на страхование рисков при запуске ракеты "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-12" и его стыковке с Международной космической станцией, следует из материалов сайта госзакупок. Начальная цена контракта установлена на уровне 269,3 млн рублей, страховая сумма - 4,156 млрд рублей. Выгодоприобретатель по договору - госкорпорация Роскосмос.
Как сообщалось ранее, первый в этом году пилотируемый старт к МКС запланирован на 14 марта. На корабле "Союз МС-12" на станцию должны отправиться космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.
После аварии ракеты "Союз" при пилотируемом запуске 11 октября 2018 года тарифы на страхование ракет этого типа выросли примерно в два раза. Так, запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10", состоявшийся 16 ноября, был застрахован за 233,6 млн рублей вместо 116,5 млн рублей, планировавшихся изначально, следует из данных сайта госзакупок. Следующий после аварийного пилотируемый запуск корабля "Союз МС-11", состоявшийся 3 декабря, был застрахован за 310,2 млн рублей, что в 2,16 раза больше стоимости страховки предыдущего запуска (143,3 млн рублей).
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил организовать страхование всей программы запусков на год вперед единым пакетом.
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются