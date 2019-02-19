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19.02.2019
ТАСС

Правительство Великобритании выделило $23 млн cпутниковому оператору OneWeb

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Ракета-носитель "Союз"
Ракета-носитель "Союз".
Источник изображения: © AP Photo/Henri Griffit, архив

Они пойдут на помощь в решении "существенных технических вызовов" при создании большой группировки миниспутников связи

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Британское правительство выделило 18 млн (около $23 млн) спутниковому оператору OneWeb по линии Европейского космического агентства. Как говорится в сообщении, распространенном в понедельник британским министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, эти средства должны помочь компании осуществить свой проект по созданию большой группировки миниспутников связи.

"Новые инвестиции в размере 18 млн пойдут на то, чтобы преодолеть существенные технические вызовы, связанные с воплощением в жизнь проекта, который выдвинет Соединенное Королевство на передний край новейших научных исследований и разработок, - заявил отвечающий за вопросы науки замглавы министерства Крис Скидмор. - Коммерческий потенциал эффективной с точки зрения затрат глобальной телекоммуникационной спутниковой системы огромен, и британская космическая отрасль играет ведущую роль в ее создании".

Основанная американцем Грегом Уайлером международная компания OneWeb, головные офисы которой расположены в Арлингтоне (США) и Лондоне, планирует создать группировку из сотен спутников, которая позволит к 2021 году обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.

В 2015 году Россия подписала контракт на запуск 21 ракеты "Союз" со спутниками OneWeb с космодромов Байконур, Восточный и Куру. Контракт предусматривает выведение 672 спутников базовой спутниковой группировки на целевую околополярную орбиту высотой 1200 км. Эти спутники войдут в состав первого поколения аппаратов группировки, в то время как второе поколение, по планам, должно включать около 2 тыс. аппаратов.

Первый старт ракеты-носителя "Союз" со спутниками OneWeb был запланирован на 19 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане, однако позже перенесен на 26 февраля из- за "аномалии" с российской ракетой.

О появлении повреждения в одном из трубопроводов блока "Фрегат" стало известно 30 января. Для проведения ремонтных работ во Французскую Гвиану позже вылетели специалисты НПО им. Лавочкина. Источник в отрасли сообщал ТАСС, что дефект мог появиться в результате длительной транспортировки разгонного блока из России на космодром в Южной Америке.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Фрегат РБ
Компании
ESA (ЕКА)
НПО Лавочкина
Проекты
Байконур
ИТ
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