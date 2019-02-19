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19.02.2019
ТАСС

Спутник "Глонасс-М" № 731 ввели в орбитальную группировку после техобслуживания

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ГЛОНАСС-М
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
Источник изображения: politikus.ru

На данный момент по целевому назначению используются 24 спутника

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Спутник "Глонасс-М" № 731 был обратно введен в состав орбитальной группировки после технического обслуживания. Об этом сообщил в понедельник Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

"По сообщению Центра управления системой ГЛОНАСС, техническое обслуживание космического аппарата "Глонасс-М" № 731 успешно завершено, аппарат используется по целевому назначению с 13:00 мск 17 февраля", - говорится в сообщении.

Космический аппарат был введен в систему 28 марта 2010 года, а выведен - 13 февраля.

По целевому назначению используются 24 спутника из 26 аппаратов, один космический аппарат находится в орбитальном резерве, еще один - на этапе испытаний ("Глонасс-К").

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Глонасс-М
Компании
ЦНИИмаш
Проекты
ГЛОНАСС
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