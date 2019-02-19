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19.02.2019
Военно-промышленный курьер

Над Балтикой вновь запахнет порохом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Силы Балтийского флота проведут стрельбы в морских полигонах. План учений включает розыгрыши артиллерийского боя одиночными кораблями. Морякам предстоит в условиях противодействия авиации условного противника выполнить артиллерийские и зенитные стрельбы по "вражеским" морским мишеням и воздушным средствам.

При выполнении стрельб личный состав радиотехнических частей кораблей во взаимодействии с расчетами артиллерии отработает вопросы отражения ударов управляемым оружием, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Будет произведена постановка ложных целей комплексом пассивных помех ближнего рубежа.

Тральная группа в составе базовых и рейдовых тральщиков выполнит задачи по контрольно-разведывательному поиску мин с использованием контактных тралов, уничтожению мин корабельным вооружением, проводке отряда кораблей по безопасному фарватеру.

Помимо стрельб будут отработаны элементы организации взаимодействия и связи между кораблями, противодиверсионные действия в ходе стоянок на незащищенном рейде, а также совместное маневрирование в разное время суток.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

18.02.2019
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