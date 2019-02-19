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19.02.2019
Российская газета

Сотрудники МЧС показали технику, которая помогает сохранять жизни людей

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Источник изображения: rg.ru

Одна минута - такой временной регламент предусмотрен для выезда по сигналу тревоги первой группы из спасателей и медиков Центра по производству работ особого риска "Лидер" МЧС России. А в последующие тридцать минут все 800 человек личного состава должны быть готовы к вылету в любую точку не только страны, но и мира. Накануне своего 25-летия спасатели продемонстрировали журналистам возможности и современные технологии.

Фактически речь идет о спасательном спецназе, не имеющем равных в мире. Это военизированное подразделение, куда на работу приходят только профессионалы высшей категории, в том числе и из легендарных спецподразделений ФСБ "Альфа" и "Вымпел".

Спасатели "Лидера" проводят разминирования, водолазные работы, у них есть своя горноспасательная, медицинская службы, служба радиационно-химической и биологической защиты.

В состав спецназа МЧС входят десантники, пиротехники, специалисты химзащиты, спасатели-альпинисты, водолазы, врачи, кинологи.

"И новая техника на складах у нас не хранится - вся находится в работе", - сообщил начальник Центра Анатолий Саввин.

Всегда бывает так, что в ходе спасения что-то идет не так и требуется новое техническое решение. Вот тут на помощь приходят разработчики из собственного научно-исследовательского института ВНИИ ПО МЧС.

Наибольшую гордость в техническом оснащении Центра составляют роботы, точнее, целые робототехнические комплексы. Это и лучшие иностранные образцы, а также аппараты отечественного производства. По преимуществу речь, конечно, об уникальных не серийных разработках, которые созданы с учетом той или иной чрезвычайной ситуации.

Умная техника способна, скажем, пробираться сквозь узкие щели в обрушившихся перекрытиях между этажами. В завалах, этот робот исследует разрушения и главное - ищет пострадавших. Вся картинка тут же передается на экран монитора руководителю поисковой операции.

Наибольшую опасность в работе Центра представляют операции по гуманитарному разминированию пострадавших от войны территорий.

Сейчас водолазы Центра "Лидер" могут опускаться и работать на глубине до 60 метров. А новое оборудование позволит опускаться до 100 метров

- В общей сложности за девять лет обследована местность площадью в несколько сотен тысяч квадратных километров и уничтожены десятки тысяч взрывоопасных предметов, - сообщил Анатолий Саввин.

Большую часть этих опасных работ выполняют роботы. Особенно когда речь идет о работе с минами, особенно с теми, которые нельзя обезвредить, а можно только подорвать.

У Центра накоплен и богатый опыт работ под водой. К сожалению, специалистам не раз приходилось демонстрировать свои навыки. Наиболее памятный случай работы водолазного спецназа - это подводные работы на затонувшем пароме "Булгария".

- Наши водолазы сейчас опускаются под воду до 60 метров, но полученное оборудование в перспективе позволит проводить погружения до 100 метров.

На такой глубине практически ничего не видно. А технические новшества позволяют с помощью беспилотных подводных аппаратов и установленных на них мощных камер увидеть всю картинку под водой.

За 25 лет личным составом Центра проведено более двух тысяч спасательных, гуманитарных и специальных операций. В ходе операций спасены жизни более пяти тысяч человек, из районов чрезвычайных ситуаций эвакуировано свыше трех тысяч беженцев, раненых и больных.


Тимофей Борисов Фото: Сергей Михеев

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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