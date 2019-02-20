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20.02.2019
Интерфакс-АВН

Министр обороны Украины и сенатор США обсудили вопросы противодействия России

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Степан Полторак
Степан Полторак.
Источник изображения: mil.gov.ua

Киев. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр обороны Украины Степан Полторак в ходе встречи с сенатором США Джонни Эрнст обсудил вопросы двустороннего взаимодействия по укреплению обороноспособности Украины.

"Я проинформировал членов американской делегации о результатах и дальнейших перспективах оборонной реформы, которая продолжается в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины", - написал С.Полторак в своей странице в соцсети "Фейсбук" в понедельник вечером.

Он отметил, что принципиальной остается позиция по осуществлению фундаментальных реформ украинской армии для развития современных оперативных возможностей в интересах защиты государства и приобретения военных критериев членства в НАТО.

"Сенатор Джонни Эрнст заверила в дальнейшей поддержке Украины со стороны обеих палат американского парламента и готовности к внедрению новых законодательных актов, которые будут укреплять способность Украины противостоять агрессии России", - написал украинский министр обороны.

По его словам, во время встречи также обсуждались насущные вопросы, связанные с ситуацией в Крыму и на Востоке Украины и совместного противодействия действиям России.

"Особое внимание мы уделили вопросам реформирования системы оборонных закупок для нужд Вооруженных сил Украины и активизации военно-технического сотрудничества с США", - добавил С.Полторак.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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