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19.02.2019
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

«Бескорыстная» американская поддержка в миллионы долларов

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Петр Порошенко
Петр Порошенко.
Источник изображения: topwar.ru

На Варшавском саммите НАТО в 2016 году, когда Альянс принял комплексный пакет поддержки Украины, было отмечено, что НАТО готов всецело помогать Киеву в реформировании сектора безопасности, однако официально направлять в страну армейские подразделения или поставлять оружие не будет.

В то же время вопрос оказания военной помощи Украине может решаться на уровне конкретных соглашений с государствами — членами Альянса. И Литва стала одним из первых государств — членов Альянса, которая еще в 2014 году начала поставлять в Украину оружие и оборудование.

Кроме Литвы помогали официальному Киеву Румыния, Чехия, Болгария, Польша и США.

США поставляют Украине наиболее современные образцы по сравнению с другими, это и станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных автомобилей «Хаммер», ПТРК Javelin, крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett M107A1, противотанковые гранатометы PSRL-1.

Правда тут не все так прозрачно и бескорыстно.

США предоставляют Украине вооружения «как бы бесплатно», однако взимают плату за их обслуживание. О нюансах таких сделок рассказал экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

ак бы даем бесплатно, но за обучение, за запчасти, за боеприпасы Украине придется платить самой. Это не совсем плохо, я лично не верю, что что-то должно даваться бесплатно, потому что потом ты этого не ценишь. Мы также следим за этим всем, я был в такой команде: мы инспектировали, чтобы это все правильно хранили, правильно обращались, чтобы оно не пропало, и никто никому его не продал. Вот россияне не делают этого, они просто продают оружие, а куда оно дальше расходится, они не следят, а потом это оборачивается против них и против всех остальных. Мы за этим всем очень следим, чтобы оружие не оказалось в чужих руках», — сказал Табах.

В США такая схема закреплена законодательно.

«В Америке есть даже такой закон, что, если мы передаем оружие кому-то, оно нашим налогоплательщикам не должно ничего стоить, а этот расход должен покрываться. Допустим, мы передали три катера вам, передали бесплатно, потому что хранить их законсервированными стоит очень дорого, дешевле дать их вам, потом вы будете покупать запчасти к ним, платить за обучение, покупать современную аппаратуру на них, и будете покупать все это у нас. Поэтому мы не имеем права зарабатывать на этом и в тоже время не имеем права терять на этом деньги, вот все время и идет такой баланс и игра», — подчеркнул американский эксперт.

К слову, не так давно, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, в котором предусмотрено 250 миллионов долларов на безопасность Украины.


Сергей Острына

18.02.2019
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принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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Болгария
Литва
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Barrett М107
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