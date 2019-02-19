Сумеет ли Запад расшатать ось «Минск-Москва»?

Последнее время вокруг Беларуси происходят интересные вещи – все соседние страны чем-то недовольны, пытаются «научить» белорусов правильно жить, насадить свои идеалы и ценности.

Нагнетанию обстановки способствуют СМИ и «говорящие головы». Особый эффект имеют материалы на тему вероятного поглощения Беларуси со стороны России. Существенное внимание этому уделяется в «независимых» СМИ, со стороны украинских, а также литовских политиков, различного рода специалистов и общественных деятелей.

Так, на днях спикер государственной пограничной службы Украины Олег Слободян предупредил украинских граждан, чтобы они задумались о своей безопасности, прежде чем ехать в Беларусь. Это связано якобы с тем, что представители спецслужб РФ на белорусской территории чувствуют себя достаточно свободно, что может быть опасно для украинцев.

Кроме того, как утверждает Слободян, ситуация в приграничных районах Украины и Беларуси ухудшилась в связи с военными учениями, которые проводит белорусская сторона совместно с РФ.

«После масштабных учений, которые проводили Беларусь и РФ, действительно, ситуация в приграничных районах несколько ухудшилась. Во-первых, скорее всего, не все Вооруженные силы РФ покинули территорию Беларуси. Во-вторых, представители спецслужб РФ на территории Беларуси чувствуют себя достаточно свободно. Поэтому любой гражданин, который находится на контроле в РФ и пересекает границу в Беларусь, должен понимать, что россияне видят это и он может быть задержан на границе», – сказал он.

Скорее всего, речь идет об учении «Запад-2017», так как других крупных маневров на территории Беларуси больше не было.

Совместные учения ВС России и Белоруссии. Источник: Минобороны РФ

Все помнят истерию, когда в Европе и США говорили о непредсказуемости этих маневров, об опасении, что российские войска и вовсе не вернутся домой после учения или же под его прикрытием начнется присоединение Беларуси к России по «крымскому сценарию» для последующего захвата других стран.

Минуло полтора года, и что в итоге? Даже крупные политики и военачальники НАТО уже давно признались, что все опасения были напрасными и российские войска убыли на свои квартиры, а к Беларуси нет претензий. Видимо, в Вашингтоне и Брюсселе забыли сообщить украинским партнерам сей факт. Или, что, вероятнее всего, поступил заказ реанимировать данную тему и попытаться вбить очередной клин в белорусско-российские отношения, а также посеять недоверие к самому надежному государственному институту – к белорусской армии, которая имеет довольно тесную кооперацию с вооруженными силами РФ.

Иначе как расценивать слова спикера украинской погранслужбы, что все белорусские командующие напрямую подчиняются генштабу России, а не своему Президенту. Данные ляпы должностного лица высокого ранга и журналиста вызывают только улыбки – в Беларуси, с ее спецслужбами и контролем, да не Президенту…

Тема зависимости Минска и поглощения белорусской территории Москвой не нова – она подымается прессой накануне каких-либо значимых событий: встреч высоких должностных лиц, выборов, крупных военных учений…

Однако почему то ни один эксперт и аналитик не учитывает того, что у населения Беларуси, ровно как у руководства страны, нет желания быть в составе России, а сделать это силой, на что намекают в Киеве – себе дороже. Тут даже не финансовый аспект, а реакция и ответные действия, в том числе мирового сообщества. Причем, по словам того же Слободяна, а он озвучивает мнение руководства (читай – властей), выходит, что российские солдаты уже полтора года прячутся в землянках в белорусских лесах и не выходят, несмотря на то, что в настоящее время при высоком уровне информационных технологий просто так ничего не утаишь.

Не секрет, что официальный Киев уже несколько лет ведет информационную войну против России, которая на Украине считается государством-агрессором. Однако многих удивило, что месяц назад в Верховной Раде (!) презентовали план гибридной войны, предусматривающий начало массированной пропаганды в Беларуси, обучение местных журналистов, подготовку у себя, а также на белорусской территории боевиков-националистов и развертывание на границе с Республикой Беларусь вооруженных отрядов, прошедших АТО и состоящих из радикально настроенных белорусов. Одним из инициаторов данных действий является заместитель руководителя комитета ВРУ по иностранным делам Игорь Гузь – далеко не последняя фигура на политическом олимпе Украины.

В рамках данной «войны» на территории Беларуси начал свое вещание телеканал UA TV, который создавался еще в 2015 году с целью участия в информационной войне против «кремлевской пропаганды». Об этом открыто говорил первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий и министр информполитики Украины Юрий Стець. Финансовую поддержку каналу оказывают партнеры из Европы и США, следовательно, они и заказчики контента.

Таким образом, указанный канал станет еще одним элементом воздействия на мнение белорусов, навязыванию обществу чужих ценностей, идей, дезинформации, а также искажению исторических фактов.

Даже беглый анализ содержания контента UA TV показывает, что в эфире канала содержатся попытки разжигания межнациональной розни и экстремизма по отношению ко всему русскому, к нашему стратегическому союзнику – России, что противоречит законодательным актам Республики Беларусь.

Никто не застрахован, что подобное искажение фактов может происходить и в отношении белорусской действительности. Однако Министерство информации Беларуси ничего кромольного в транслируемых передачах не увидело. Странно…

Кроме того, в социальных сетях в открытую размещены призывы к белорусам записываться в ряды украинской армии, сражаться против «российских агрессоров», получить необходимую подготовку для борьбы за «светлое будущее» Беларуси.

И это невзирая на то, что последние годы сотрудничество с Украиной оставалось одним из приоритетных и стратегически значимых направлений белорусской внешней политики. Минск является основной переговорной площадкой по урегулированию конфликта в Донбассе и даже противодействовал в рамках ЕАЭС попыткам ввести антиукраинские ограничительные меры. К слову, по данным Государственного комитета статистики Украины, Беларусь среди ее торговых партнеров по итогам 2017 заняла 2-е место среди стран СНГ и 5-е место среди стран мира (после РФ, Германии, Китая и Польши).

И после таких заявлений украинская сторона еще и удивляется – зачем это белорусская сторона укрепляет южную границу?

Владимир Вуячич