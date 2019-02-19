Холдинг высокой точности

НПО "Высокоточные комплексы" исполнилось 10 лет

Январь 2009 года. Страна едва успела оправиться от острой фазы серьезного финансового кризиса 2008 года, когда грандиозный биржевой крах, начавшийся в Америке, вскоре ударил и по России: по оценкам академика РАН Виктора Мееровича Полтеровича, значения российских биржевых индексов тогда упали более чем на 3/4 от докризисных уровней. Однако, несмотря на то что острая фаза кризиса миновала, отдельные отрасли российской экономики все еще лихорадит, а многие аналитики не верят, что полное восстановление возможно не то что в ближнесрочной, но и в более отдаленной перспективе, предрекая новый виток пресловутой спирали кризиса.

В такой непростой обстановке большинство руководителей компаний обычно не считают возможным предпринимать какие-то радикальные действия, предпочитая с надеждой на знаменитый "авось", что называется, отсидеться под корягой. Впрочем, талантливые и грамотные капитаны бизнеса знают, что кризис – это, напротив, уникальное время для развития своих компаний. "Во время кризиса слабые становятся слабее, а сила сильных видна четче", – сказал как-то руководитель одной из крупных российских компаний.

Именно с позиции сильного и поступило руководство госкорпорации "Ростех", издав 11 января 2009 года приказ № 1 "О холдинговой компании ОАО "НПО "Высокоточные комплексы", а 12 февраля был назначен генеральный директор нового холдинга – Александр Владимирович Денисов, который занимает эту должность и поныне.

Вот так и родился в непростое для страны время сильный промышленный холдинг, превратившийся за минувшее десятилетие в мощную, успешную, надежную и, пожалуй, самое главное, имеющую великолепные перспективы интегрированную структуру оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которая специализируется в области создания высокоточных систем и комплексов вооружения оперативно-тактической и тактической зон боевых действий и в которой реализован полный цикл создания вооружения и военной техники – от формирования идеи до реализации готовой продукции.

В ПРИЦЕЛЕ – БУДУЩЕЕ

Впрочем, иметь смелость создать в непростое время серьезную, сложную интегрированную структуру – это лишь полдела. Главное заключалось в том, чтобы с первого раза, как говорится, без пристрелки, выработать такую программу работы холдинга, которая обеспечила бы последнему возможность стабильного поступательного развития в последующие десятилетия.

Поэтому в марте 2009 года на базе Конструкторского бюро приборостроения (КБП) уже прошло первое заседание совета руководителей компаний и организаций, включенных в состав нового холдинга. Перед членами совета стояла задача решить вопросы по организации системы мониторинга и анализа финансово-экономического состояния всех предприятий, разработать программу деятельности холдинга на среднесрочный период, определить взаимодействие предприятий с органами государственной власти. В повестку первого заседания был включен также доклад о существующих механизмах предоставления предприятиям господдержки, приглашены представители крупнейших банков, имеющих опыт кредитования предприятий ОПК.

В том же году специалисты холдинга сформировали четыре рабочие группы для обеспечения системы мониторинга и анализа финансово-экономического состояния; разработки и внедрения внутрикорпоративных документов, а также для разработки проектов программ деятельности холдинга на среднесрочный период и научно-технического развития холдинга.

Последнее направление стало, пожалуй, наиболее важным с точки зрения обеспечения будущего новой интегрированной структуры: важно было определить стратегические направления научно-технического развития предприятий холдинга, обеспечить их конкурентоспособность, а также осуществить разработку и внедрение системы анализа современной научно-технической информации. Именно ввиду высокой важности этой работы руководителем данного направления стал известный отечественный специалист в области создания оружия академик РАН Аркадий Георгиевич Шипунов, внесший огромный вклад в развитие российского ОПК. Сегодня его имя носит тульское КБП, которое он возглавлял многие годы.

Руководство холдинга неизменно поддерживает научные изыскания, являющиеся главной производительной силой, поскольку понимает: без решения научно-технических проблем, без создания новых видов вооружения у России не будет передовой армии. А только такая армия может обеспечить сегодня решение задачи по обеспечению национальной безопасности государства.

Вот почему значительные усилия в холдинге направлены на создание задела научных исследований, передовых технических решений и подготовку квалифицированных ученых и инженеров в области создания вооружения, военной и специальной техники. Создание на основе инноваций и технологической модернизации предприятий холдинга эффективных комплексов высокоточного оружия тактического назначения, превосходящих лучшие мировые образцы, определено приоритетной миссией НПО "Высокоточные комплексы".

На предприятиях холдинга постоянно разрабатываются и внедряются в серийное производство современные и многофункциональные комплексы высокоточного оружия, многие из которых обладают уникальными тактико-техническими характеристиками, не имеют аналогов в мире и поставляются во все виды и рода войск Вооруженных сил РФ, а также в правоохранительные структуры страны и на экспорт (оружие, созданное на предприятиях холдинга, находится сегодня в арсенале нескольких десятков государств мира). Причем благодаря непрерывным опытно-конструкторским работам, ведущимся в ряде конструкторских бюро предприятий холдинга, в готовности к оперативному внедрению в производство постоянно имеется много перспективных наработок, которые всегда находятся на "острие науки". Кроме того, был создан совет главных конструкторов, который дает возможность оперативно и продуктивно обсуждать важные темы, позволяет конструкторам тесно общаться и находить верные решения.

Еще одна стратегическая задача холдинга – сохранение и развитие научно-производственного и кадрового потенциала, обеспечение социальной стабильности на предприятиях, входящих в его состав. В этих целях создаются конкурентоспособные предложения на рынке труда по заработной плате за счет опережающего роста по отношению к региональным и отраслевым показателям и предоставления широкого набора социальных льгот и гарантий. В свою очередь, для развития и удержания молодых перспективных специалистов, прежде всего конструкторского блока, необходимой составляющей успешной кадровой работы стала поддержка предприятий со стороны руководства холдинга в обеспечении их жильем.

В конечном счете успешная работа по указанным и ряду других направлений, равно как и постоянная диверсификация деятельности предприятий, уже давно успешно действующих также на внутреннем и внешнем рынках гражданской продукции, позволяет руководству НПО "Высокоточные комплексы" создать надежный задел на будущее, год от года становясь сильнее и приобретая все большую независимость от какой-либо внешней конъюнктуры или различных финансово-экономических шоков.

АНАЛОГОВ НЕ ИМЕЮТ

Оперативно-тактические ракетные комплексы

В настоящее время АО "НПК "КБМ" выпускает модернизированный комплекс "Искандер-М", который, по оценкам экспертов, является самым эффективным оружием в своем классе, значительно опережающим лучшие зарубежные аналоги. Он призван стать основой ракетных формирований Сухопутных войск и одним из важнейших элементов системы обеспечения безопасности России.

"Россия не зря в своей политике сделала ставку на "Искандер-М". Положение дел на современных театрах военных действий ясно показало, что и Россия, и противоположная сторона будут избегать ядерного конфликта. Большую роль при таких условиях играет высокоточное оружие большой дальности. Оно мобильное, может быстро реагировать на угрозу. Разведка передала координаты – ракетный комплекс уничтожил цель. Глубина поражения – до 500 км. Это зона фронтовой полосы и прилегающего к ней тыла. В нашей доктрине всегда была составляющая оперативно-тактического вооружения. Но только сейчас удалось сделать комплекс, эффективно выполняющий боевую задачу не за счет применения ядерного заряда, а за счет высокой точности. Потому и поднялась истерика в Польше и других странах НАТО", – отмечал в интервью еженедельнику "Военно-промышленный курьер" заместитель генерального директора НПО "Высокоточные комплексы", генеральный конструктор НПК "Конструкторское бюро машиностроения" Валерий Михайлович Кашин.

Зенитные ракетные и ракетно-пушечные комплексы ближнего действия и малой дальности для Сухопутных войск, а также зенитные ракетно-артиллерийские комплексы для Военно-морского флота

Вооруженные конфликты последнего времени показывают возросшую роль средств воздушного нападения, в первую очередь – высокоточного оружия и беспилотников. При этом большое количество и высокая плотность налета воздушных целей требуют от средств ПВО высокой боевой производительности, а также большого готового к стрельбе боекомплекта и возможности его быстрого пополнения.

Всем этим требованиям соответствуют армейский и корабельный зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) семейства "Панцирь", которые стали лидерами систем ПВО ближнего действия и в которых воплощены все положения разработанной и реализованной специалистами Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова концепции построения универсального зенитного комплекса ближнего действия, обеспечивающей его превосходство над зарубежными аналогами.

Высокий боевой потенциал комплекса "Панцирь-С1" был наглядно продемонстрирован в ходе сирийской кампании. Так, в ночь с 5 на 6 января 2018 года боевики с помощью 13 беспилотников, оснащенных средствами поражения, атаковали российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Все дроны были нейтрализованы, причем большая их часть – семь – была уничтожена боевыми расчетами "Панцирей". Следующим испытанием для российского ЗРПК стал скоординированный удар "тройственной коалиции" в апреле 2018 года, когда американские, британские и французские военные выпустили по ряду объектов на территории Сирии в общей сложности более 100 крылатых ракет морского и воздушного базирования. В ходе противовоздушного боя, по данным МО РФ, была сбита большая часть ракет, при этом наиболее результативным оказалось применение именно средств ПВО ближнего рубежа, а самым результативным стал именно ЗРПК "Панцирь-С1": израсходовав 25 зенитных управляемых ракет, он поразил 23 цели.

Переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла-С" и "Верба", позволяющие поражать атакующие самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты на встречных и догонных курсах в условиях фоновых или искусственных помех при визуальной видимости цели и в ночных условиях.

Новейшим представителем семейства корабельных зенитных ракетно-артиллерийских комплексов является "Панцирь-МЕ". Создание нового комплекса обеспечило надежную защиту кораблей от средств воздушного нападения с безусловной вероятностью, практически равной единице, в том числе низколетящих противокорабельных ракет и дистанционно пилотируемых летательных аппаратов. Средства воздушного нападения на корабль постоянно совершенствуются: повышаются скорость полета, маневренность и тактика применения, уменьшается радиолокационная заметность.

Разработанные предприятиями холдинга средства ПВО не уступают своим зарубежным аналогам, а во многом и превосходят их.

Противотанковые ракетные комплексы и комплексы штурмового вооружения

Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) благодаря простоте эксплуатации и относительно невысокой стоимости быстро стали наиболее массовым и востребованным видом армейского высокоточного оружия. В настоящее время предприятиями холдинга выпускается целая линейка ПТРК – как переносных, так и размещаемых на боевых машинах, летательных аппаратах и кораблях: носимые противотанковые комплексы семейства "Метис", включая его новейший вариант "Метис-М1" с дальностью стрельбы до 2 км; модернизированный ПТРК "Конкурс-М"; комплексы последнего поколения семейства "Атака" с одноименной многоцелевой ракетой, имеющей несколько модификаций в зависимости от вида боевого снаряжения, а также не имеющий аналогов в мире первый всепогодный многоканальный самоходный ПТРК "Хризантема-С" с автоматической системой управления.

Перспективный ПТРК, по оценкам экспертов, должен представлять собой универсальный оборонительно-штурмовой комплекс управляемого оружия, обеспечивающий решение широкого спектра боевых задач в ближней тактической зоне в различных условиях боевого применения. При этом он должен иметь переносной вариант и возможность размещения на боевых машинах (кораблях).

В этом плане требованиям вполне соответствует разработанный тульским КБП многоцелевой комплекс вооружения с противотанковой управляемой ракетой "Корнет-ЭМ", которым могут вооружаться как пехотные подразделения (переносной вариант ПТРК), так и отдельные объекты бронетанковой и автомобильной техники. Комплекс разработан как автоматическая боевая система, включающая, помимо огневых средств, средства разведки, управления и обеспечивающая полную автоматизацию всех процессов боевого функционирования – обнаружения целей, целераспределения, выдачи и отработки целеуказаний, наведения ракет. Роль человека в такой системе сводится только к контролю корректности ее функционирования и осуществлению пусков ракет.

Комплексы управляемого артиллерийского вооружения

Разработанные и выпускаемые предприятиями холдинга артиллерийские комплексы управляемого вооружения дают возможность радикальным образом повысить эффективность применения современной ствольной артиллерии и позволяют при выполнении ею боевых задач уменьшить количество привлекаемых орудий в 2–3 раза, расход снарядов – не менее чем в 50 раз, а стоимость решения боевой задачи – в 5–10 раз. В настоящее время в Туле выпускаются 152-мм управляемый артиллерийский снаряд (УАС) "Краснополь" с лазерным полуактивным самонаведением; 155-мм УАС "Краснополь-М2", предназначенный для стрельбы из зарубежных 155-мм артсистем типа М109А1-6 (США), G5/G6 (ЮАР), FH77 (Швеция), TRF1 (Франция) и др.; 122-мм УАС "Китолов-2М", а также 120-мм управляемая мина "Грань" для 120-мм минометов. Причем оснащение артиллерийских систем, управляемыми снарядами, не требует изменения штатной структуры артиллерийских подразделений.

Комплексы вооружения бронетанковой техники, боевые отделения легкобронированной техники

"Легкобронированная техника в условиях современных вооруженных конфликтов является наиболее универсальным средством, решающим широкий круг задач поражения всей номенклатуры целей, характерных для сухопутных операций", – указывали в одной из своих статей специалисты КБП. Полученный отечественными разработчиками и эксплуатантами большой опыт эксплуатации боевых машин и научно-технические достижения, в частности в области разработки прицельных комплексов, совершенствования боеприпасов, вычислительной техники, новой элементной базы в итоге создали предпосылки для разработки новых боевых отделений для бронетехники с комплексами вооружения, имеющими высокие технические характеристики, соответствующие сегодняшнему времени.

В результате специалистами холдинга созданы боевые отделения и модули ("Бахча", "Берег", "Редут", Б05Я01 и Б05С011), в состав которых включаются 30-мм автоматические пушки 2А42 и 2А72, 100-мм орудие – пусковая установка 2А70, 30-мм автоматический гранатомет АГ-30М и комплекс управляемого вооружения семейства "Корнет-Э" (кроме Б05С011) или "Атака" (только Б05С011), а также соответствующие боеприпасы, в том числе высокоточные, позволяющие эффективно поражать как танкоопасную живую силу, небронированную и легкобронированную технику, так и более сильно защищенные цели, и автоматическая всесуточная высокоточная система управления огнем, обеспечивающая точную стрельбу с места, с ходу и на плаву, днем и ночью всеми типами боеприпасов, в том числе и вновь разрабатываемыми. Боевые модули и отделения устанавливаются на бронетранспортеры, боевые машины пехоты и десанта российского и зарубежного производства.

Комплексы активной защиты бронетанковой техники

В связи со стремительным развитием противотанковых средств, и в первую очередь по причине значительного прогресса, достигнутого в сфере совершенствования боеприпасов ручных противотанковых гранатометов и управляемых ракет переносных и самоходных ПТРК, возникла необходимость радикального повышения уровня защищенности различной бронетехники, что не представлялось возможным обеспечить за счет традиционных решений (наращивание толщины брони, применение комбинированной многослойной брони и пр.). Альтернативным решением стало создание комплексов активной защиты (КАЗ), которые при установке на объекты бронетанковой техники позволяют обеспечить достаточно надежную их защиту от противотанковых гранат, выстреливаемых из любых типов гранатометов, а также от противотанковых управляемых ракет, запускаемых с земли и с вертолетов, поражающих объект бронетанковой техники как при прямом попадании, так и при пролете над ним.

Предприятиями НПО "Высокоточные комплексы" разработаны и выпускаются два типа КАЗ: "Арена" (НПК "Конструкторское бюро машиностроения") и "Дрозд-2" (филиал КБП – Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия).

Пехотные реактивные огнеметы и противопехотные ручные и автоматические гранатометы

За свою не такую уж и долгую по историческим меркам жизнь ручные гранатометы отлично зарекомендовали себя как удобное, эффективное и массовое средство поражения противника, в первую очередь объектов его бронетанковой техники, в ближней зоне, а создание гранатометов с боевыми частями различного снаряжения значительно расширило круг решаемых с их помощью боевых задач. Появление же автоматических станковых гранатометов (АГС-17/17М, АГС-30) еще больше повысило боевой потенциал пехотных подразделений и расширило круг решаемых ими задач. Гранатометы стали в результате одним из основных средств огневой поддержки пехоты при проведении различных операций.

Предприятия холдинга уже серийно выпускают и продолжают разработку новых гранатометных комплексов – противопехотных и противотанковых, подствольных, ручных и станковых. Особенно активное внимание при этом уделяется дальнейшему совершенствованию реактивных пехотных огнеметов семейства "Шмель", снаряжаемых новейшими термобарическими боеприпасами повышенного могущества, а также созданию малогабаритных ручных гранатометов, приближающихся по своим боевым возможностям к более старшим собратьям.

В частности, тульскими специалистами холдинга разработан малогабаритный гранатометный комплекс "БУР", в состав которого входят универсальное пусковое устройство, оснащенное дневным, ночным оптическими прицелами и тепловизионным прицелом, и гранатометные выстрелы с боевыми частями различного снаряжения. В свою очередь, гранатометные выстрелы состоят из контейнера, двигателя и гранаты. Контейнер и двигатель универсальны для всех выстрелов, меняется только снаряжение гранаты, при этом конструкция боевой части выполнена таким образом, что внешняя баллистика остается неизменной. Одинаковые же баллистические характеристики гранаты позволяют использовать оптические прицелы для всех типов гранат без ограничения. Комплекс позволяет поражать на дальности до 950 м живую силу, небронированную и легкобронированную технику. При этом он позволяет вести огонь из небольших помещений.

Среди другой продукции, выпускаемой предприятиями холдинга: стрелковое боевое, служебное и гражданское оружие; средства автоматизированного управления огнем артиллерии; оптико-электронные средства наблюдения, обнаружения целей и управления оружием; техсредства обеспечения эксплуатации и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ); учебно-тренировочные средства РАВ; системы топогеодезической привязки; специальные средства Космических войск и др.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Сама жизнь наглядно подтвердила правильность организационного подхода, выбранного в непростое для страны и ее экономики, промышленности время руководством ГК "Ростех". Сосредотачивая предприятия в таких интегрированных структурах, как НПО "Высокоточные комплексы", в конечном счете удается привнести новый импульс в развитие и каждого предприятия в отдельности, и всего холдинга в целом. Неудивительно, что затем такой подход был опробован и в других сферах деятельности Ростеха, а также в других сферах деятельности российского ОПК.

"Возможности холдинговой компании, определяемые научным, технологическим и производственным потенциалом этих предприятий, позволяют не только справляться с заданиями государственного оборонного заказа, но и успешно осуществлять внешнеэкономическую деятельность, выполняя контракты в рамках военно-технического сотрудничества", – не раз подчеркивал генеральный директор НПО "Высокоточные комплексы" Александр Денисов.

В августе 2012 года была утверждена стратегия развития холдинга, в которой предусматривается, что ежегодный темп роста будет составлять 10–15%. И эта весьма амбициозная задача с тех пор решается без сбоев: выручка и чистая прибыль растут достаточно высокими, если сравнивать с другими компаниями российского ОПК и отечественной промышленности в целом, темпами, а по объему доходов НПО "Высокоточные комплексы" прочно входит в пятерку крупнейших холдингов Ростеха.

"Интерес к нашим разработкам стабильно устойчивый, а высокий профессиональный уровень специалистов вселяет уверенность в том, что нам по плечу новые сложные задачи", – отмечает Александр Денисов.

И здесь нет преувеличения: многие созданные предприятиями холдинга образцы ВВСТ стали в своих нишах прорывными, и вряд ли такой успех был бы возможен, действуй компании по-прежнему в одиночку.

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"