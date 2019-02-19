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19.02.2019
Российская газета

Военную полицию оснащают новыми машинами и беспилотниками

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Источник изображения: Ольга Смольская/ТАСС

Военную полицию решено обеспечить квадроциклами. Также возможны поставки армейским правоохранителям багги, беспилотников, тепловизоров, ночных прицелов и переносных средств видеоконференцсвязи. Об этом сообщил начальник военно-полицейского главка Минобороны России Владимир Ивановский.

По его словам, в штаты четырех военных автомобильных инспекций военных округов ввели отделения инспекторов на мотоциклах. Первые 20 байков поступят туда до конца этого года. "Берем на опытную эксплуатацию и два электроцикла Ижевского завода", - отметил генерал.

Он добавил, что военную полицию также оснащают бронеавтомобилями повышенной проходимости "Тигр", "Тайфун" и "Есаул". А с прошлого года начались закупки для морских подразделений лодок БЛ-680.

Параллельно с оснащением идет реформа военных правоохранительных органов. В частности, их управление децентрализуют. Необходимость такого шага, по мнению Ивановского, подсказал опыт использования наших военно-полицейских формирований в Сирии.

- Чтобы эти структуры - территориальные и войсковые подразделения военной полиции - объединить на территориях военных округов и Северного флота, принято решение ввести с 1 марта 2019 года должность заместителя начальника штаба военного округа по военной полиции. Он же будет являться начальником регионального управления военной полиции округа, - заявил генерал.

Война в Сирии подтвердила важность координации работы военных комендатур и ВАИ. А еще события на Ближнем Востоке привели армейское руководство к выводу: свои правоохранительные подразделения должны иметься в войсках.

- Первый опыт - это создание четырех батальонов военной полиции, которые сейчас выполняют специальные задачи за пределами России. Теперь в каждом мотострелковом и танковом полку, в Воздушно-десантных войсках, в других структурах созданы войсковые подразделения военной полиции - это взводы военной полиции в каждой бригаде и полку, которые станут действенным рычагом командиров при выполнении поставленных им задач, - рассказал Владимир Ивановский.

Он поделился своим видением того, как должна действовать и уже организована система подготовки специалистов для военной полиции. По словам генерала, сейчас ежегодно набирают по 50 человек для обучения в Московском общевойсковом командном училище. В нынешнем году пройдет третий такой набор. Это будущие командиры взводов военной полиции и офицеры, которые пойдут служить в военные комендатуры.

С 1 марта 2019 года вводится должность заместителя начальника штаба округа по военной полиции

В 2019-м планируют организовать подготовку офицеров ВАИ в питерской Военной академии материально-технического обеспечения и на автомобильном факультете Военного инженерно-технического института.

С прошлого года в штате военной полиции имеется 250 должностей военных дознавателей. Для будущей работы в этом качестве в Военный университет минобороны ежегодно набирают на учебу 15 человек. Фельдшеров военных комендатур планируют готовить в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. А армейских полицейских-полиграфологов - в Учебном центре минобороны.


Юрий Гаврилов

18.02.2019
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