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19.02.2019
Военное обозрение

Американские заявления о борьбе с терроризмом - ложь, - иракский советник

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В последнее время в США часто можно услышать суждение тамошних военных о том, что полный разгром ИГ* - это вопрос нескольких дней. Вдобавок Пентагон считает Иран "оплотом терроризма". Однако эти американские представления о реальной ситуации в Сирии, Иране или Ираке не соответствуют действительности. Об этом рассказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel Фалих аль-Файяд, советник по безопасности президента Ирака.

Источник изображения: https://riafan.ru/

По его мнению, террористов на Ближнем Востоке можно выбить с занимаемых ими позиций или обратить их в бегство, но разгромить полностью в привычном понимании этого выражения пока не удалось никому. По свидетельству очевидцев и участников боевых действий за иракский город Мосул, бои там были ожесточенными, но после них находили "откровенно мало" тел погибших моджахедов. Вероятно, многие исламисты поняли безнадежность сопротивления регулярным частям иракской армии и просто вовремя сбежали в соседние страны.

Да и на территории Сирийской Арабской Республики до сих пор остаются зоны подконтрольные ИГ*. Так, в провинции Идлиб игиловцы удерживают целые районы. Здесь же, по предположению иракского советника, всё еще воюет большинство террористов-выходцев из европейских государств: Франции, Германии и Великобритании. Более того, эти радикалы могут стать костяком нового подпольного террористического движения, которое придет на смену "Аль-Каиде"*. И у сотрудников иракских сил госбезопасности есть много свидетельств формирования новой группировки боевиков на Ближнем Востоке. "Это новая опасность для всего мира, в том числе для Германии", — подчеркнул эксперт в интервью Der Spiegel.

Также Фалиха аль-Файяда поставило в тупик заявление вице-президента США Майка Пенса о том, что Иран является "оплотом терроризма". Багдад и Тегеран – исторические соседи с общей историей и во многом схожей культурой. Иран не может быть логовом приспешников ИГ* или любых других противозаконных бандформирований. Именно иранская армия оказала поддержку военным силам Ирака в столкновениях с боевиками пресловутого халифата Исламского государства*.

Со слов иракского помощника президента получается, что все рассказы и суждения американцев о ближневосточной ситуации в целом не соответствуют действительности. "Мне кажется, что весь нарратив американцев неверен" - подытожил Фалих аль-Файяд.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

18.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Великобритания
Германия
Ирак
Иран
Россия
Сирия
США
Франция
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