Японский астронавт Хошиде начал готовиться в России к третьему полету в космос

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихидо Хошиде прибыл в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) для учебы и тренировок перед очередным полетом, сообщает пресс-служба ЦПК.

"В понедельник в ЦПК состоялось представление астронавта JAXA Акихидо Хошиде руководству и сотрудникам ЦПК", - сообщает пресс-служба.

А.Хошиде проходит подготовку в ЦПК по уровню бортинженера-2 транспортного пилотируемого корабля и по уровню пользователя на российском сегменте МКС. В программу, помимо изучения систем корабля и станции, будут входить тренировки по действию экипажа в случае посадки в различных климатогеографических зонах (зимнее и водное "выживания"), медико-биологическая подготовка и курс изучения русского языка.

"Я очень рад вас видеть и быть здесь, в ЦПК. Спасибо за поддержку и помощь. Уверен, подготовка пройдет успешно", - приводит пресс-служба ЦПК слова А.Хошиде, которые он произнес по-русски.

Начальник Центра Павел Власов заверил, что сотрудники ЦПК, как и в предыдущие годы, встречают А.Хошиде с присущим им теплом и гостеприимством. Он выразил уверенность, что тренировочные сессии японского астронавта пройдут эффективно.

А.Хошиде начал работать в Национальном космическом агентстве Японии (NASDA, в настоящее время - JAXA) c 1992 года. Пройдя там общекосмическую подготовку, в январе 2001 года он получил квалификацию астронавта. В мае 2004 года завершил тренировки по курсу бортинженера корабля "Союз ТМА" в ЦПК. В июне того же года А.Хошиде приступил к прохождению курса подготовки кандидатов в астронавты в Космическом центре им. Джонсона (США), который окончил через год и восемь месяцев. В 2006 году получил сертификацию специалиста полета и был признан годным для выполнения задания на борту МКС.

Первый космический полет японский астронавт состоялся в июне 2008 года в качестве специалиста на борту шаттла "Дискавери" СТС-124. А с июля по ноябрь 2012 года японский астронавт провел 124 дня на борту МКС в качестве бортинженера экспедиции МКС-32/33 вместе с Юрием Маленченко и Сунитой Уильямс. На счету А.Хошиде три выхода в открытый космос.