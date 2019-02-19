Пентагон заказал гигантские подводные роботы

Компания Boeing построит по заказу Пентагона 4-х гигантских автономных аппарата для глубоководных действий. Задача, которую ставят перед собой военные, в первую очередь – это отработка действий подобных перспективных систем. Их деятельность может включать в себя сбор разведданных, установку или очистку морских мин, атаку других кораблей или подводных лодок, проведение встречных ударов и многое другое.

Источник изображения: Boeing

Подводные БПА получили название Orca ("Косатка"). Контракт принесет "Боингу" 43 миллиона долларов. Аппараты должны быть поставлены заказчику не позднее 2022 года. По словам представителей Пентагона, автономная субмарина будет иметь модульную конструкцию отсеков полезной нагрузки.

В тендере конструкция Boeing одержала победу над концепцией "Локхид Мартин". Победитель во многом повторяет другой проект "Боинга", Echo Voyager, который был первой субмариной-роботом подобного класса. Voyager также был разработан по заказу ВМФ США и успешно прошел испытания.

Особенность беспилотных подводных систем в том, что, в отличие от БПЛА и наземных дронов, им нужно обеспечить высокий уровень автономности. Достигается она посредством использования интеллектуальной компьютерной системы управления и гибридной энергоустановки, которая может производить самостоятельную подзарядку аккумуляторов.

Наиболее очевидным различием между Echo Voyager и новой Orca является замена винта на гидрореактивный движитель эжекторного типа (иногда его еще называют "водная ракета"). Его использования повышает эффективность движения и снижает шум. Последний фактор особенно важен для подводных лодок, где тишина необходима для выживания. Многие современные подводные лодки ВМС США, в том числе класса Sea Wolf и "Вирджиния", имеют подобные движители именно по этой причине.

"Вояджер", имея длину в 15,5 метра и массу почти в 50 тонн, мог нести до 18 тонн полезной нагрузки. Автономная дальность Echo Voyager составляла полгода, а максимальный переход достигал 7500 морских миль.

Требования к новым глубоководным аппаратам немного иные – минимально 7,6 метра длины, диаметр 1,2 м. Военные требуют, чтобы дальность новой субмарины составила не менее 1 тыс. морских миль (это более 1800 километров), а продолжительность пребывания в погруженном состоянии должна колебаться в пределах от 30 до 60 суток.

"Боинг" также сотрудничает с компанией Huntington Ingalls. У них свой опыт создания подводных беспилотников: корабль Proteus. Однако, по сравнению с Echo Voyager он проигрывает и в размерах, и в функционале.

Источник изображения: Boeing

По оценкам военных экспертов журнала TheDrive, основной задачей новой субмарины может стать противоминная (и минная) деятельность нового типа. Пентагон уже использует малые подводные беспилотники для этой цели, но "Косатки" могут раз и навсегда изменить правила игры на этом поле.

Однако полностью раскрыть свой потенциал глубоководные роботы смогут в концепции сетецентрической войны, которую давно и последовательно разрабатывают Соединенные Штаты. Уже сейчас Пентагон задумывается о создании т.н. кораблей-маток, которые будут способны выступать кораблем-носителем и судном поддержки для нескольких подобных субмарин.