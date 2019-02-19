Пулемет Калашникова РПК-16 поступил на испытания в российскую армию

Новый пулемет Калашникова РПК-16 калибра 5,45 мм поступил на опытно-войсковую эксплуатацию в российскую армию. Испытания пройдут на базе Московского высшего общевойскового командного училища. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Военные оценят технические характеристики, параметры, а также удобство при эксплуатации такого типа вооружения, передает "Федеральное агентство новостей". В случае возникновения нареканий и предложений, они будут направлены на предприятие-изготовитель для доработки пулемета.

Ручной пулемет РПК-16 впервые представили на выставке "Армия-2016".

8 февраля концерн "Калашников" сообщил, что начал выводить на мировой рынок автоматы Калашникова 200-й серии (АК-12), напоминает НСН. Первый экспортный контракт заключен с Арменией. Первая партия насчитывает около 50 единиц оружия.