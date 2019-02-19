Войти
19.02.2019
Известия.ru

Пулемет Калашникова РПК-16 поступил на испытания в российскую армию

635
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Новый пулемет Калашникова РПК-16 калибра 5,45 мм поступил на опытно-войсковую эксплуатацию в российскую армию. Испытания пройдут на базе Московского высшего общевойскового командного училища. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Военные оценят технические характеристики, параметры, а также удобство при эксплуатации такого типа вооружения, передает "Федеральное агентство новостей". В случае возникновения нареканий и предложений, они будут направлены на предприятие-изготовитель для доработки пулемета.

Ручной пулемет РПК-16 впервые представили на выставке "Армия-2016".

8 февраля концерн "Калашников" сообщил, что начал выводить на мировой рынок автоматы Калашникова 200-й серии (АК-12), напоминает НСН. Первый экспортный контракт заключен с Арменией. Первая партия насчитывает около 50 единиц оружия.

 

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
ПКМ
РПК-16
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
25.01.2019
Владимир Дмитриев: рынок стрелкового оружия США для нас сейчас закрыт
02.07.2018
АК-12. От поражения к победе
12.02.2018
Министерство обороны России заключило контракт на поставку новых ручных пулеметов РПК-16
13.09.2016
Из чего стрелять в XXI веке
02.09.2016
Алексей Криворучко: на "Армии-2016" покажем новый роботизированный комплекс "Соратник"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 17:54
  • 70
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 19.02 17:34
  • 9
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 19.02 17:18
  • 13
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 19.02 16:02
  • 79
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 19.02 14:32
  • 10
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 19.02 14:02
  • 2
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 19.02 13:55
  • 2
В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД
  • 19.02 13:23
  • 1
Полицию в будущем оснастят очками, выявляющими в толпе преступников
  • 19.02 12:26
  • 7
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 19.02 11:56
  • 1
В США оценили "смертоносный" российский танк Т-90МС
  • 19.02 11:28
  • 2
В КНР заявили о серийном производстве двигателей с управляемым вектором тяги
  • 19.02 11:27
  • 1
ВВС Италии получают еще четыре самолета М-346
  • 19.02 10:39
  • 2
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 19.02 10:31
  • 1
Система управления военной полицией изменится с 1 марта - генерал Ивановский
  • 19.02 09:08
  • 3
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки