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19.02.2019
Известия.ru

"Ростех" уничтожил предназначенные Китаю ракеты С-400

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

"Ростех" уничтожил поврежденные ракеты для систем противо-воздушной обороны С-400, которые были отправлены по контракту в Китай. Об этом заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов на пресс-конференции в понедельник, 18 февраля. 

"К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм. Вынуждены были эти все ракеты уничтожить, сейчас изготавливаем новые", — приводит его слова сайт kp.ru. 

Китай стал первым зарубежным покупателем российских С-400. Контракт был заключен в 2014 году, сумма сделки превысила $3 млрд. Полк установок полного состава включает командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, зенитные управляемые ракеты, энергетическое оборудование и другое имущество. 

Позже российскими ПВО заинтересовались Турция, Индия и Саудовская Аравия.

Система С-400 предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Была принята на вооружение 28 апреля 2007 года, экспортное название "Триумф". По мнению экспертов, ЗРК играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как "Зона запрета доступа".

 

18.02.2019
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Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
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