"Ростех" уничтожил предназначенные Китаю ракеты С-400

"Ростех" уничтожил поврежденные ракеты для систем противо-воздушной обороны С-400, которые были отправлены по контракту в Китай. Об этом заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов на пресс-конференции в понедельник, 18 февраля.

"К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм. Вынуждены были эти все ракеты уничтожить, сейчас изготавливаем новые", — приводит его слова сайт kp.ru.

Китай стал первым зарубежным покупателем российских С-400. Контракт был заключен в 2014 году, сумма сделки превысила $3 млрд. Полк установок полного состава включает командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, зенитные управляемые ракеты, энергетическое оборудование и другое имущество.

Позже российскими ПВО заинтересовались Турция, Индия и Саудовская Аравия.

Система С-400 предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Была принята на вооружение 28 апреля 2007 года, экспортное название "Триумф". По мнению экспертов, ЗРК играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как "Зона запрета доступа".