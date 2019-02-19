Почти две трети жителей Молдавии против вступления страны в НАТО - опрос

Кишинев. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Большинство граждан Молдавии не являются сторонниками идеи вступления страны в НАТО, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленного в понедельник на пресс-конференции в Кишиневе ассоциацией социологов и демографов (АСДМ).

Согласно данным социсследования, если бы в ближайшее воскресенье в республике прошел референдум о вступлении в Североатлантический альянс, "за" интеграцию в НАТО проголосовало бы только 22,3% опрошенных, а "против" - 63,1%. Остальные не определились с ответом.

На аналогичном референдуме, но по поводу вступления Молдавии в Евросоюз (ЕС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), "за" ЕАЭС проголосовало бы 42,9% респондентов, а ЕС - 41,2%. Еще 6,8% - против вступления в любой из двух союзов, 5,6% - не стали бы голосовать, а 3,5% - не ответили на вопрос.

Опрос проводился с 1 по 14 февраля среди 1195 респондентов из 83 населенных пунктов республики, за исключением Приднестровья.