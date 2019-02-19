Американский эксперт рассказал о новой "смертельной угрозе" для танков НАТО

Создаваемый в России перспективный ПТРК станет серьезной угрозой для бронетехники НАТО, пишет эксперт журнала The National Interest Чарли Гао.

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Ранее в Главном ракетно-артиллерийском управлении МО РФ сообщили о разработке нового противотанкового комплекса, реализующего принцип "выстрелил – забыл", который можно будет также применять "из малоразмерных неподготовленных помещений и огневых фортификационных сооружений".

По мнению автора, создаваемый в России комплекс можно рассматривать как ответ на увеличение прочности составных броневых пакетов на танках НАТО, таких как последние M1А2С Abrams.

Он может стать настоящим убийцей танков альянса,

пишет эксперт.

При этом новый российский ПТРК является инновационной системой, поскольку реализует принцип "выстрелил – забыл", отмечает он.

Еще одно преимущество разработки – возможность использования в урбанизированной местности, что значительно расширяет боевые возможности системы, говорится в материале.

По многим признаком российский ПТРК станет близкой копией американского комплекса Javelin. Однако американская система хоть и считается портативной, на деле представляет собой громоздкое оборудование, которое довольно трудно в короткое время привести в боевую готовность, пишет автор.

Таким образом, новый российский комплекс, действующий по принципу "выстрелил-забыл" станет серьезной угрозой для танков Североатлантического альянса, заключает он.